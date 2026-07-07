بعد 12 ليلة تاريخية في ويمبلي... هاري ستايلز يدخل موسوعة غينيس وهذه التفاصيل

دخل النجم البريطاني هاري ستايلز موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد إحيائه 12 حفلة متتالية كاملة العدد على استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، محققاً أطول إقامة فنية متواصلة لفنان على هذا المسرح الشهير، ومتجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي سجلته فرقة كولدبلاي بعشر حفلات متتالية.وقالت موسوعة غينيس إن هذا الإنجاز يعكس الشعبية الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها ستايلز، إلى جانب التأثير الواسع لعروضه الحية وعلاقته القوية بجمهوره. واختتم الفنان، البالغ من العمر 32 عاماً، سلسلة حفلاته ضمن محطة لندن من جولته "Together, Together"، بحفل حضره نحو 80 ألف متفرج.وخلال الحفل الختامي، استذكر ستايلز بداياته مع فرقة One Direction، موجهاً الشكر إلى زملائه نايل هوران، ولويس توملينسون، وزين مالك، والراحل ليام باين، مؤكداً أن مسيرته الحالية ما كانت لتتحقق لولا التجربة التي جمعته بهم منذ تأسيس الفرقة عام 2010.ويواصل ستايلز جولته العالمية خلال الأشهر المقبلة، والتي تشمل البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة، قبل أن تُختتم في أستراليا خلال شهر كانون الأول المقبل. كما أعلن استاد ويمبلي عن تخليد هذا الإنجاز بوضع لوحة تذكارية احتفاءً بدخوله تاريخ الملعب.