وائل كفوري يواصل مفاجآته... يستعد لإطلاق جديده "ما في غيرا" بعد نجاح "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري" (فيديو)

يواصل النجم وائل كفوري حالة النشاط الفنّي التي يعيشها، ويستعد لإطلاق أغنيته الجديدة بعنوان "ما في غيرا"، والتي ستبصر النور يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بيروت، في خطوةٍ ينتظرها جمهوره بعد النجاح الكبير الذي حققته أحدث أعماله "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري"، واللتين واصلتا حصد ملايين المشاهدات وتصدرتا القوائم على مختلف المنصات الموسيقية في الاسابيع الماضية.

الأغنية الجديدة من كلمات أحمد ماضي، والحان طارق أبو جودة، فيما تولّى عباس صباح التوزيع الموسيقي.وفي مفاجأة استثنائية لجمهوره، اختار وائل كفوري أن يسبق موعد الإصدار بتواصل مباشر مع محبّيه، إذ شاركهم عبر قناته الرسمية على واتساب تسجيلاً صوتياً كشف فيه للمرة الأولى عن مطلع الأغنية: "هيي هيي ما في غيرا... يلي بحبّا كتّر خيرا".

وقد أشعل هذا التسجيل حماس الجمهور، الذي تفاعل بشكلٍ واسع مع المقطع منذ لحظة نشره، معبّراً عن ترقّبه الكبير لسماع الأغنية كاملة فور صدورها، وسط توقعات بأن تواصل "ما في غيرا" سلسلة النجاحات التي يحققها وائل كفوري في الفترة الأخيرة.