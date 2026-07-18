بإيرادات قياسية... فيلم "أوبسيشن" يقترب من دخول تاريخ السينما (فيديو)

يواصل فيلم الرعب "أوبسيشن" تحقيق نجاح عالمي لافت، بعدما تجاوزت إيراداته 430 مليون دولار، رغم أن ميزانية إنتاجه لم تتجاوز مليون دولار، ما يجعله مرشحًا ليصبح الفيلم الأكثر ربحًا في تاريخ السينما مقارنة بتكلفته.

ويحكي الفيلم، الذي أخرجه اليوتيوبر الأميركي كوري باركر، قصة شاب يستخدم أداة غامضة ليجعل زميلته تقع في حبه، قبل أن تتحول رغبته إلى كابوس مرعب.

وأشاد المخرج الحائز جائزة الأوسكار كريستوفر نولان بالفيلم وبمخرجه، معتبرًا أن كوري باركر، إلى جانب كين بارسونز، يمثلان "مستقبل السينما".

وبعد هذا النجاح، يستعد باركر لخوض مشاريع جديدة، أبرزها فيلمه الروائي الثاني "Anything But Ghosts"، إضافة إلى إخراج النسخة الجديدة من فيلم الرعب الشهير "The Texas Chainsaw Massacre".

وكالة فرانس برس