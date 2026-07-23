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بعد قصّة حبّ مميّزة مع ممثلة معروفة... نجم تركي يعلن ارتباطه بنجمة أخرى!
فنّ
2026-07-23 | 07:41
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بعد قصّة حبّ مميّزة مع ممثلة معروفة... نجم تركي يعلن ارتباطه بنجمة أخرى!
أعلن الممثّل التركي أيتاش شاشماز عن دخوله في علاقة عاطفية جديدة مع زميلته الممثلة سيرا أريترك، حاسماً بذلك الشائعات والأنباء التي تداولتها الصحافة الفنية التركية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.
وجاء الإعلان الرسمي عبر حساب شاشماز على منصة إنستغرام، حيث نشر معايدة خاصة بمناسبة عيد ميلاد سيرا الـ28، أرفقها بعبارة رومانسية قال فيها: "لحسن الحظ أنك ولدتِ يا حبيبتي".
وبدأت التكهنات حول وجود علاقة تجمع الثنائي منذ شهر أيّار الماضي، أثناء مشاركتهما معاً في بطولة مسلسل "تشريح الفوضى"، حيث تحوّلت علاقة الصداقة والزمالة في موقع التصوير إلى قصّة حبّ.
وزادت التكهّنات بعد ظهور الثنائي معاً في العرض الخاص للمسلسل، حيث لفتت نظراتهما لبعضهما الأنظار.
و رغم تكتّم الطرفين طوال الفترة الماضية وعدم صدور أي بيان رسمي، جاء منشور عيد الميلاد ليؤكّد صحّة الأخبار ويعلن بدء الفصل الجديد في حياتهما العاطفية.
وأثار الخبر استياء العديد من محبّي الثنائي أيتاش وجيمري اللّذين ارتبطا عام 2021 خلال تصوير مسلسل "لعبة حظّ" وانفصلا ليعودا لبعضهما لاحقاً عام 2024، وقد اشتهرا بدعمهما لبعضهما، خاصّةً من خلال مساندة ايتاش لجيمري خلال فترة مرضها.
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ايتاش وجيمري
لعبة حظ.
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