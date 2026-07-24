بعد إطلاق أغنيتها... نسرين ظواهرة لسيبال بو شعيا: هكذا ستجلبين المزيد من التنمر! (فيديو)

بعد تعرّضها للتنمر بسبب نبرة صوتها التي وصفها البعض بـ"الذكورية" عقب مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024 عبر شاشة الـLBCI، اختارت عارضة الأزياء والمشتركة السابقة سيبال بو شعيا الردّ من خلال أغنية جديدة.

وأطلقت بو شعيا خلال الأيام الماضية أغنية بعنوان "سحر سحر"، أرفقتها بفيديو كليب ظهرت فيه على شاطئ البحر، وتناولت في كلماتها تجربة التنمر التي واجهتها والانتقادات التي طالت صوتها.

وفي هذا السياق، علّقت الإعلامية نسرين ظواهرة على فكرة الأغنية، إذ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي انتقدت فيه الأسلوب الذي اعتمدته سيبال للرد على التنمر.

واعتبرت ظواهرة أن الأغنية قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من التعليقات الساخرة، وأنها لا تمثل الطريقة الأكثر فاعلية لإيصال رسالة مناهضة للتنمر، مشيرةً إلى أن بو شعيا كان بإمكانها اعتماد وسائل أخرى أكثر تأثيرًا للوصول إلى الجمهور وتسليط الضوء على القضية.