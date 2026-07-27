الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في عيد ميلادها الـ57... جينيفر لوبيز تعتذر من جمهورها: "أرجو أن تسامحوني"
فنّ
2026-07-27 | 11:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في عيد ميلادها الـ57... جينيفر لوبيز تعتذر من جمهورها: "أرجو أن تسامحوني"
في لفتة مميّزة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، عبّرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن امتنانها الكبير لجمهورها ومتابعيها، بعد المفاجآت والاحتفالات التي أعدّوها لها بمناسبة عيد ميلادها الـ57.
ونشرت النجمة الأميركية رسالة خاصة عبر خاصية "الستوري"، شكرت فيها محبّيها على المبادرات والمفاجآت التي حضّروها لها، وكتبت: "إلى محبّيّ الرائعين، أردت أن أخصّص لحظة لأشكركم على لوحة الإعلانات الرائعة في تايمز سكوير، وعلى جميع مقاطع الفيديو الجميلة والمدروسة التي نشرتموها وأرسلتموها إليّ... أنا ممتنّة لهذا الحبّ".
كما حرصت لوبيز على الاعتذار من معجبيها لعدم تمكّنها من التفاعل فورًا مع جميع المعايدات لكثرتها، وأضافت:
"أحاول مشاهدة أكبر عدد ممكن من الرسائل والردّ عليها، لذا أرجو أن تسامحوني إذا استغرق الأمر بعض الوقت، أو إذا فاتني بعضها. أريدكم أن تعلموا أنّني أشعر بكل رسالة، وأقدّر كل ما فعلتموه، ولا أعتبره أمرًا مسلّمًا به... أبدًا، أبدًا".
وأكّدت لوبيز مدى تقديرها لمحبّة جمهورها ومكانتهم الكبيرة في قلبها، وتابعت قائلةً: "أرجو أن تعلموا أنّ كل الوقت والجهد والحبّ الذي بُذل في كل هذا أشعر به حقًا، ولا يمرّ من دون أن ألاحظه... لديّ حقًا أفضل المعجبين في العالم. أحبّكم كثيرًا... أكثر ممّا يمكن للكلمات أن تعبّر عنه".
واختتمت لوبيز رسالتها بتمنّيات مليئة بالتفاؤل للمرحلة المقبلة، قائلةً: "أتمنّى أن نقضي عامًا جميلًا آخر معًا، في عصرنا السعيد المليء بالفرح والمغامرة والإبداع والحبّ".
المصدر
فنّ
ميلادها
الـ57...
جينيفر
لوبيز
تعتذر
جمهورها:
"أرجو
تسامحوني"
الشامي يحسم الجدل حول ديو مع هيفاء وهبي: أحترمها كثيراً ولكن...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-07-19
نانسي عجرم من كواليس عيد ميلادها: "ما بعرف ليه منستحي لما يفاجئونا بعيدنا..."
فنّ
2026-07-19
نانسي عجرم من كواليس عيد ميلادها: "ما بعرف ليه منستحي لما يفاجئونا بعيدنا..."
0
فنّ
2026-07-25
بعمر الـ57... طليق جينيفر لوبيز يعلن ولادة طفله الثامن! (صور)
فنّ
2026-07-25
بعمر الـ57... طليق جينيفر لوبيز يعلن ولادة طفله الثامن! (صور)
0
فنّ
2026-06-15
فاجعة تهزّ الوسط الفني التركي: وفاة النجمة إيجي إيرتيم بعد يوم من عيد ميلادها
فنّ
2026-06-15
فاجعة تهزّ الوسط الفني التركي: وفاة النجمة إيجي إيرتيم بعد يوم من عيد ميلادها
0
أخبار لبنان
2026-07-26
الحشيمي منتقدا تشبيه النواب السنة بـ"السعادين": المطلوب حذف الفيديو فورًا وتقديم اعتذار علني
أخبار لبنان
2026-07-26
الحشيمي منتقدا تشبيه النواب السنة بـ"السعادين": المطلوب حذف الفيديو فورًا وتقديم اعتذار علني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:45
الشامي يحسم الجدل حول ديو مع هيفاء وهبي: أحترمها كثيراً ولكن...
فنّ
08:45
الشامي يحسم الجدل حول ديو مع هيفاء وهبي: أحترمها كثيراً ولكن...
0
فنّ
2026-07-25
إليسا بكلمات مؤثّرة: "الدنيا رح تطلب منك أكثر بكثير من لي بتحس إنك قادر تعطيه" … فماذا وراء منشورها الأخير؟
فنّ
2026-07-25
إليسا بكلمات مؤثّرة: "الدنيا رح تطلب منك أكثر بكثير من لي بتحس إنك قادر تعطيه" … فماذا وراء منشورها الأخير؟
0
فنّ
2026-07-25
بعمر الـ57... طليق جينيفر لوبيز يعلن ولادة طفله الثامن! (صور)
فنّ
2026-07-25
بعمر الـ57... طليق جينيفر لوبيز يعلن ولادة طفله الثامن! (صور)
0
فنّ
2026-07-25
بعد أشهر من الشائعات... جوزاف عطية يلمح بوضوح عن علاقته ببيرلا حرب خلال حفله ببيروت (فيديو)
فنّ
2026-07-25
بعد أشهر من الشائعات... جوزاف عطية يلمح بوضوح عن علاقته ببيرلا حرب خلال حفله ببيروت (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-30
رابطة جامعات لبنان تدين استهداف المؤسسات الأكاديمية وتدعو إلى حماية السلم الأهلي
أخبار لبنان
2026-03-30
رابطة جامعات لبنان تدين استهداف المؤسسات الأكاديمية وتدعو إلى حماية السلم الأهلي
0
خبر عاجل
2026-07-04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران
خبر عاجل
2026-07-04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران
0
آخر الأخبار
2026-02-28
قطر تعلّق حركة النقل البحري في مياهها عقب الضربات الإيرانية
آخر الأخبار
2026-02-28
قطر تعلّق حركة النقل البحري في مياهها عقب الضربات الإيرانية
0
اقتصاد
2026-04-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-04-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
خلف دعا لقانون عادل لإصلاح المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:30
خلف دعا لقانون عادل لإصلاح المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يتحدث للـLBCI عن المفاوضات وعن مستقبل المنظمة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يتحدث للـLBCI عن المفاوضات وعن مستقبل المنظمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ترامب يضغط للانسحاب... وإسرائيل تتمسك بشروطها في لبنان وغزة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ترامب يضغط للانسحاب... وإسرائيل تتمسك بشروطها في لبنان وغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لا اتفاق بعد على من سيتولى مراقبة تنفيذ المناطق النموذجية
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لا اتفاق بعد على من سيتولى مراقبة تنفيذ المناطق النموذجية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:43
مقدمة النشرة المسائية ٢٧-٧-٢٠٢٦
مقدمة نشرة الاخبار
12:43
مقدمة النشرة المسائية ٢٧-٧-٢٠٢٦
0
عالم الطبخ
11:40
تناغم نادر في النكهات: الكباب بالطرطور وسلطة التين والحلوم المشوي مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
11:40
تناغم نادر في النكهات: الكباب بالطرطور وسلطة التين والحلوم المشوي مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
شحٌّ بالمحروقات في البقاع... والمحطات تُقنّن البيع وتُخفّض ساعات العمل
تقارير نشرة الاخبار
07:58
شحٌّ بالمحروقات في البقاع... والمحطات تُقنّن البيع وتُخفّض ساعات العمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:10
كتل حارة هذا الأسبوع... والحرارة الى ارتفاع!
حال الطقس
01:10
كتل حارة هذا الأسبوع... والحرارة الى ارتفاع!
2
أمن وقضاء
04:47
شعبة المعلومات توقف عصابة سلب بقوّة السّلاح ونشل... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
أمن وقضاء
04:47
شعبة المعلومات توقف عصابة سلب بقوّة السّلاح ونشل... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
3
أخبار لبنان
12:48
مذكرة من رئاسة الحكومة في ذكرى 4 آب: يوم حداد وطني وإقفال الإدارات وتنكيس الاعلام
أخبار لبنان
12:48
مذكرة من رئاسة الحكومة في ذكرى 4 آب: يوم حداد وطني وإقفال الإدارات وتنكيس الاعلام
4
أخبار دولية
23:49
بأكثر من 5%... أسعار النفط تنخفض
أخبار دولية
23:49
بأكثر من 5%... أسعار النفط تنخفض
5
أخبار لبنان
01:20
ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية
أخبار لبنان
01:20
ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية
6
أخبار دولية
00:15
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط
أخبار دولية
00:15
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط
7
اسرار
23:50
أسرار الصحف 27-7-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 27-7-2026
8
صحف اليوم
01:13
بري لـ"الأخبار": المسار الوحيد المقبول هو تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل
صحف اليوم
01:13
بري لـ"الأخبار": المسار الوحيد المقبول هو تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More