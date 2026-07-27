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في عيد ميلادها الـ57... جينيفر لوبيز تعتذر من جمهورها: "أرجو أن تسامحوني"

فنّ
2026-07-27 | 11:06
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في عيد ميلادها الـ57... جينيفر لوبيز تعتذر من جمهورها: &quot;أرجو أن تسامحوني&quot;
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في عيد ميلادها الـ57... جينيفر لوبيز تعتذر من جمهورها: "أرجو أن تسامحوني"

في لفتة مميّزة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، عبّرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن امتنانها الكبير لجمهورها ومتابعيها، بعد المفاجآت والاحتفالات التي أعدّوها لها بمناسبة عيد ميلادها الـ57.

ونشرت النجمة الأميركية رسالة خاصة عبر خاصية "الستوري"، شكرت فيها محبّيها على المبادرات والمفاجآت التي حضّروها لها، وكتبت: "إلى محبّيّ الرائعين، أردت أن أخصّص لحظة لأشكركم على لوحة الإعلانات الرائعة في تايمز سكوير، وعلى جميع مقاطع الفيديو الجميلة والمدروسة التي نشرتموها وأرسلتموها إليّ... أنا ممتنّة لهذا الحبّ".

كما حرصت لوبيز على الاعتذار من معجبيها لعدم تمكّنها من التفاعل فورًا مع جميع المعايدات لكثرتها، وأضافت:

"أحاول مشاهدة أكبر عدد ممكن من الرسائل والردّ عليها، لذا أرجو أن تسامحوني إذا استغرق الأمر بعض الوقت، أو إذا فاتني بعضها. أريدكم أن تعلموا أنّني أشعر بكل رسالة، وأقدّر كل ما فعلتموه، ولا أعتبره أمرًا مسلّمًا به... أبدًا، أبدًا".

وأكّدت لوبيز مدى تقديرها لمحبّة جمهورها ومكانتهم الكبيرة في قلبها، وتابعت قائلةً: "أرجو أن تعلموا أنّ كل الوقت والجهد والحبّ الذي بُذل في كل هذا أشعر به حقًا، ولا يمرّ من دون أن ألاحظه... لديّ حقًا أفضل المعجبين في العالم. أحبّكم كثيرًا... أكثر ممّا يمكن للكلمات أن تعبّر عنه".

واختتمت لوبيز رسالتها بتمنّيات مليئة بالتفاؤل للمرحلة المقبلة، قائلةً: "أتمنّى أن نقضي عامًا جميلًا آخر معًا، في عصرنا السعيد المليء بالفرح والمغامرة والإبداع والحبّ".
 

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"أرجو

تسامحوني"

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