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أريانا غراندي تبتعد عن الأضواء… والانتقادات المستمرة وراء القرار

فنّ
2026-08-03 | 06:02
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أريانا غراندي تبتعد عن الأضواء… والانتقادات المستمرة وراء القرار
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أريانا غراندي تبتعد عن الأضواء… والانتقادات المستمرة وراء القرار

أعلنت المغنية الأميركية أريانا غراندي أنّها ستبتعد عن الظهور الإعلامي والأنشطة العامة عقب انتهاء جولتها الغنائية Eternal Sunshine الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى منح نفسها فترة راحة بعد ما وصفه فريقها بـ"التدقيق والانتقادات المستمرة" التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وأوضح ممثل غراندي، أنّ الفنانة تتطلع إلى إنهاء جولتها "بصحة جيدة وسعادة"، قبل الابتعاد مؤقتًا عن الأعمال التي تتطلب ظهورًا عامًا، مشيرًا إلى أنّ عروضها الحالية تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا، وأنها تؤديها بمستوى عالٍ باستمرار.

وبالتزامن مع هذا القرار، أكدت الشركة المنتجة لمسرحية Sunday in the Park with George، المقرر عرضها في لندن عام 2027، انسحاب غراندي من العمل، معربةً عن تفهمها الكامل ودعمها لقرارها، فيما لم يُعلن بعد عن بديلة لها في الإنتاج المسرحي.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تزايد الجدل حول مظهر غراندي وصحتها خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد إصدار ألبومها الجديد Petal. وأثار القرار موجة واسعة من التضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر جمهورها عن دعمه وتمنياته لها بالراحة، وتصدر وسم #WeLoveYouAriana قائمة المواضيع الأكثر تداولًا.
 

فنّ

المغنية الأميركية

أريانا غراندي

ابتعاد

الظهور الإعلامي

الأنشطة العامة

جولة غنائية

راحة

مشاهير

فن

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