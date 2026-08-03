جان يامان في مرحلة جديدة: مسلسل كوميدي ايطالي

يعود النجم التركي جان يامان عبر بطولة المسلسل الكوميدي الإيطالي "Bro" المكوّن من 8 حلقات، حيث يجسّد دور المحامي الصارم والخجول الذي يتعاون مع أخيه غير الشقيق لإنقاذ مكتب المحاماة العائلي، وهو دور يلائم خلفيته الحقيقية كخريج حقوق ومحامٍ سابق.



ويواصل يامان التركيز على المشاريع العالمية في إيطاليا مبتعداً عن الدراما التركية منذ عام 2020 إثر خلافات وسجالات متكررة مع الصحافة المحلية.