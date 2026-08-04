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927 مليون دولار عالميًا... فيلم سبايدرمان الجديد يحقّق أعلى ايرادات
فنّ
2026-08-04 | 06:40
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927 مليون دولار عالميًا... فيلم سبايدرمان الجديد يحقّق أعلى ايرادات
حقّق فيلم "Spider-Man: Brand New Day" ثاني أكبر افتتاحية في تاريخ أميركا الشمالية، محققًا 355 مليون دولار أميركي في شباك التذاكر، و927 مليون دولار أميركي عالميًا، وهو أيضًا ثاني أكبر افتتاحية في تاريخ السينما.
ويتقدّم هذا الإنجاز، على صعيد اميركا، بفارق ضئيل عن فيلم "Avengers: Endgame" الذي حقق 357 مليون دولار أميركي في افتتاحيته عام 2019.
وكان فيلم "Spider-Man: No Way Home"، الذي سبقه في السلسلة، قد حقّق 260 مليون دولار أميركي في افتتاحيته في أميركا الشمالية.
وتزدهر السينما في شهر آب بمجموعة أفلام اميركية تحقّق أرباحاً ضخمة، وتشمل “The Odessey”، “Toy Story 5”، “Minions Monsters”، و”Moana” مع احتمال تحقيق إيرادات صيفية تصل إلى 4 مليارات دولار.
المصدر
فنّ
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سبايدرمان
فيلم سبايدرمان
توم هولاند
زينديا
ايرادات سبادرمان
فيلم اميركي جديد.
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