سمفونية التطويب في الديمان: لقاء القداسة والموسيقى الأوركسترا الفلهارمونية تكرّم الطوباوي الحويّك بأمسية "العهد الأبدي" الكبرى

برعاية وحضور صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ولمناسبة تطويب البطريرك الياس الحويك، احتضن الصرح البطريركي الصيفي في الديمان الأمسية الموسيقية الكبرى "العهد الأبدي"، التي دعت إليها رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس بالتعاون مع جمعية راهبات العائلة المقدسة –عبرين. أحيت الاحتفال الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازليان، في برنامج موسيقي أشبه بصلاة روحية وحوار سماوي تتناغم فيه عبقرية الجغرافيا مع قدسية التاريخ ورقيّ الأوركسترا.

على كتف وادي قاديشا العريق، حيث تتناغم هيبة الطبيعة الخلابة مع عظمة التاريخ، يمتد وادي القدّيسين كحارس للذاكرة الروحية والمارونية. هنا، على هذه الأرض التي تشربت صلوات النساك والرهبان ونحتت صخورها إيماناً لا يُقهر، يقف الإنسان أمام جغرافيا تختصر مسيرة الأجيال. ففي الأسفل يمتد الوادي الحارس للذاكرة، وفي الأعلى يرتفع الصرح البطريركي الصيفي في الديمان ليشكل منارة روحية ووطنية.

ففي رحاب هذا المقر البطريركي، استحدثت منصة الاحتفال الاستثنائية التي صُممت خصيصاً لتتوسط الباحة الخارجية، حيث نُفذ هذا التصميم الفريد قبيل يوم واحد من الحفل في مناسبة التطويب، ليشهد المكان ذاته انطلاق الأمسية الكبرى. وقد احتضنت الباحة هذا الصرح الفني الخشبي المهيب المزين بالصلبان والرموز الروحية والدلالات التاريخية، لتلتقي تحت سقفه الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازليان وحضور الشخصيات الروحية والرسمية تقدمهم البطريرك الراعي ورئيس مجمع القديسين في الفاتيكان نيافة الكاردينال مارشيلو سيميرارو، ورئيسة جمعية راهبات العائلة المقدسة عبرين الاخت ماري أنطوانيت سعادة، إلى جانب حشد غفير من المطارنة والراهبات والرهبان والحضور الشعبي.

في كلمتها البليغة، أطلقت رئيسة المعهد العالي للموسيقى، الدكتورة هبة القواس، أبعاداً فلسفية وفنية تتجاوز حدود الاحتفال التقليدي. فقد أكدت أن الموسيقى هي "سرٌّ من أسرار الخلق، وقبل أن تكون نغمةً هي اهتزاز، وقبل أن تصبح لحناً هي علاقة بين حركة وصمت".

ومن هذه الإضاءة العميقة، انطلق عنوان الأمسية «العهد الأبدي» ليجسد ذلك الارتباط الأزلي الذي يصبح فيه الحب التزاماً، والالتزام تفانياً، والتفاني وجوداً كاملاً في ما نحب، عهد الإنسان بإيمانه، وعهد الراعي برسالته، وعهد لبنان بطلعته النورانية التي ترفض الانكسار أمام الأزمات.

وأشارت القواس إلى أن لقاء بكركي والكونسرفتوار هو تجسيد حي لتلاقي الذاكرة الروحية والوطنية للصوت الموسيقي، بغية منح لبنان حضوراً حضارياً متجدداً في الوجدان الإنساني العالمي عبر لغة الفنون الكبرى.

وقالت: "ثَمَّةَ لَحَظاتٌ لا يَدْخُلُ فيها الإنسانُ التاريخَ، بَلْ يَدْخُلُ التاريخُ فيها إلى الإنسانِ.ونحنُ الليلةَ، هنا في الدِّيمانِ، نَقِفُ أمامَ حُضورِ رَجُلٍ عَبَرَ الزَّمَنَ ولم يُغادِرْهُ.البَطْرِيَرْكُ الياس الحُوَيِّك.اسمٌ مِنْ تاريخِ الكنيسةِ، وهو أيضاً اسمٌ مِنْ تاريخِ لبنانَ.

رجلٌ أدرَكَ، في زمنٍ كانت فيه الجغرافيا تُعادُ كتابتُها والكياناتُ تبحثُ عن مصائرِها، أنَّ لبنانَ أبعدُ مِنْ مساحةٍ تُرسَمُ حدودُها، لكونِهِ معنًى يجبُ أن يُصانَ.ولهذا يحمِلُ تطويبُهُ معنًى يتجاوزُ استعادةَ شخصيّةٍ تاريخيّةٍ كبيرةٍ. إنَّهُ يعيدُ إلى الحاضرِ تجربةً كان فيها الإيمانُ قوّةً في صناعةِ التاريخِ، وكانت فيها المسؤوليّةُ الروحيّةُ متّصلةً بمصيرِ وطنٍ.

صاحب الغبطة، برعايتِكم وحضورِكم الليلةَ، يلتقي الكونسرفتوارُ والصرحُ البطريركيُّ مرّةً جديدةً، وليسَ هذا اللقاءُ جديداً علينا. لقد التقينا في السنواتِ الأخيرةِ على إيمانٍ عميقٍ بأنَّ الروحَ والثقافةَ ليستا عالَمَيْنِ منفصلَيْنِ، وأنَّ الموسيقى إحدى تجلّياتِ الروحِ.

لهذا كانتِ الموسيقى دائماً قريبةً مِنَ المقدَّسِ. لا لأنَّها تشرحُ اللهَ — فاللهُ لا يُشرَحُ — ولا لأنَّها تصفُ الغيبَ — فالغيبُ لا يُختصَرُ _بل لأنَّها تجعلُ الإنسانَ، للحظاتٍ، أكثرَ استعداداً للإصغاءِ إلى السرِّ الأزليِّ العميقِ. ومن هنا جاءَ عنوانُ أمسيتِنا:"العهد الأبدي" عنوانٌ للمعنى الذي أردناهُ أن يُظلِّلَ الأمسيةَ كلَّها. إنَّهُ ذلكَ الارتباطُ الذي يصبحُ فيه الحبُّ التزاماً، والالتزامُ تفانياً، والتفاني وجوداً كاملاً في ما نحبُّ.

وختمت كلمتها بالقول: "أن يحملَ لبنانُ قدّيسيهِ إلى العالمِ يعني أيضاً أن يحملَ إليهم الأرضَ والثقافةَ والروحَ التي خرجوا منها؛ وأن يجدَ لهذا الإرثِ لغةً معاصرةً تدخلُ بها رسالتُهُ إلى الوجدانِ الإنسانيِّ. وهنا أرى للموسيقى دوراً يتجاوزُ الحفلَ: أن تمنحَ البعدَ الروحيَّ للبنانَ حضوراً في اللغةِ الإنسانيّةِ الكبرى للفنونِ.وكما حملَ البطريركُ الياس الحويّك لبنانَ إلى العالمِ في زمنِهِ، علينا نحنُ، كلٌّ مِنْ موقعِهِ، أن نحملَ لبنانَ إلى العالمِ في زمنِنا. وللطوباويُّ البطريركُ الياس الحويّك، أقولُ: طوبى لِمَنْ استطاعَ أن يجعلَ مِنْ حياتِهِ معنًى أطولَ مِنْ حياتِهِ. وطوبى لوطنٍ، كلّما ضاقتْ بهِ الأزمنةُ، وجدَ في ذاكرتِهِ مَنْ يذكّرُهُ بأنَّهُ خُلِقَ لأكثرَ مِنَ البقاء".

تجسد البرنامج الموسيقي البديع للأمسية كقوس قزح روحي، شكلت دروباً متصاعدة نحو السمو والقداسة، حيث تتبع البرنامج خطاً درامياً وليتورجياً تناغم تماماً مع روح المناسبة: القدر، التضحية، الحب، الوحي، الدعوة، المجد.

افتتحت الأوركسترا البرنامج بقوة الجبروت والقدر مع مقطوعة "لا فورزا دل دستينو" (La Forza del DestinO– Overture) لـ جوزيبي فيردي، لتلتقي بعدها بجذوة الحماس والبطولة في "تنويعات أجيجينا وباكناليا من سبارتاكوس" لـ آرام خاتشاتوريان. وانتقلت الروح بعدها إلى عذوبة العاطفة الإنسانية السامية عبر "أداجيو سبارتاكوس وفريجيا" لخاتشاتوريان، و"روميو وجولييت" لـ تشايكوفسكي، اللتين حولتا العشق الأرضي إلى قوة شاملة للتضحية المطلقة والشفافية الروحية.

تحول القسم الثاني بقرار حاسم نحو التأمل والسكينة الروحية عبر ثلاث قطع مخصصة لإجلال تقديس البطريرك الحويك: "المجيء –أندانتي فيستيفو" لـ جان سيبيليوس، التي أثارت أبعاداً من السلام الداخلي والتأمل الإلهي.

"الدعوة – نيمرود" لـ إدوارد إلغار، كتأمل عميق في الأمانة والتواضع والرسالة السامية. والخاتمة المجيدة مع "السمفونية الثانية (الحركة الرابعة)" لـ سيبيليوس، حيث انتصر النور على الظلمة، مجسداً تمجيد النفس وسموها الأبدي.

على منصة الديمان، سطع اسم الأوركسترا الفلهارمونيّة الوطنيّة اللبنانيّة جسداً موسيقياً وطنياً يحمل اسم لبنان وألقه إلى أبعد مدى. وقد أبدع الموسيقيون في عزفهم، متسلحين بوعي كامل لمكانة الحدث وعمق المكان، تحت قيادة المايسترو الاستثنائي هاروت فازليان.

أثبت فازليان مرة جديدة قدرته الفريدة على الغوص في روح النصوص الموسيقية وربطها بالنبض الوطني والروحي للمكان. فقاد الأوركسترا ببراعة فائقة، صاقلاً كل نغمة وهمسة لتتحول إلى صلاة حية، ومتجاوزاً الأداء التقني البحت إلى وعي شامل بجماليات اللحظة التاريخية، حتى بدا كأن العصا في يديه ترسم دروباً من النور على جبال لبنان الصامدة.

وفي ختام الأمسية التاريخية، تكلّل الحفل ببركة البطريرك الراعي بكلمة وجدانية. فقد وجّه غبطته تحية تقدير واعتزاز كبيرة للأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانيّة والمايسترو هاروت فازليان، خصّ فيها بالمحبة والشكر المعهد العالي للموسيقى ممثلاً برئيسته الدكتورة هبة القواس، على مبادرتهم الكبيرة والرائدة في تقديم هذا الحفل الراقي كشريك أساسي في الاحتفال بتطويب البطريرك التاريخي الياس الحويك. وأثنى الراعي على الرئيسة القواس مستعرضاً ما تقوم به على صعيد النهوض بالكونسرفتوار الوطني وقال: "القواس هي هبة من الله وما فعلته من عمل دؤوب طيلة فترة ترؤسها المعهد أحدث نقلة نوعية لا مثيل لها. ونحن نهنئها على تفانيها وإخلاصها من أجل النهوض بهذا الصرح الوطني." وقد لامست كلمات البطريرك الراعي قلوب الحاضرين حين تحدث عن سحر الموسيقى وعمق تأثيرها، وكيف أنها حملت الجمهور برمتّه إلى سماوات بعيدة، مصوراً هذا الإحساس البديع بقوله: "أمس في التطويب انتقلنا إلى السماء ثم عدنا إلى الأرض، والليلة أعادتنا الأوركسترا وقائدها إلى السماء مرة جديدة". هكذا تجسدت الكلمات كخاتمة روحية متكاملة، تلتحم فيها نشوة الفن بقدسية الإيمان، ويبقى صدى النغم معلقاً بين تراب الديمان و وعبق السماء.

وهكذا استطاعت أمسية «العهد الأبدي» أن تترك بصمة لا تُحسَب بمرور الزمن، إنما ببقائها في الذاكرة الحية للوطن. أمسية التقى فيها صمت المغاور بنغم الأوركسترا، وشموخ التاريخ بخلود الموسيقى، ليؤكد لبنان مجدداً أنه، مهما ضاقت به الأزمنة، يظل قادراً على الإبداع، والخلق، والقداسة والشهادة للحياة.