هل تذكرون هذا النجم الشهير؟ لن تصدقوا كيف أصبح شكله بعد خسارته 90 كيلوغراماً! (صورة)

أثار النجم الأميركي جون غودمان، البالغ من العمر 74 عامًا، موجة واسعة من التفاعل بعد ظهوره بإطلالة مختلفة بدت فيها خسارته الكبيرة للوزن واضحة، ما دفع كثيرين إلى القول إنهم لم يتمكنوا من التعرف إليه للوهلة الأولى.

وجاءت ردود الفعل بعدما نشر الممثل ديفيد ديلويز صورة جمعته بغودمان خلال لقاء عفوي في أحد المتاجر، وأرفقها بتعليق وصف فيه زميله بـ"الأسطورة"، لتنهال تعليقات المتابعين التي عبّرت عن دهشتها من مظهره الجديد، مع إشادة كبيرة بإصراره على تحسين صحته.

وكان غودمان قد كشف في مقابلات سابقة أنه وصل في مرحلة من حياته إلى نحو 180 كيلوغرامًا، قبل أن يبدأ رحلة تغيير جذري لنمط حياته شملت الإقلاع عن الكحول، واتباع نظام غذائي متوسطي، والحد من السكر، وممارسة الرياضة بانتظام، ما ساعده على خسارة نحو 90 كيلوغرامًا.

ويستعد النجم الأميركي للعودة إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلمه الجديد "Digger"، المقرر طرحه في دور السينما خلال تشرين الأول المقبل، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود قدّم خلالها أعمالًا بارزة.