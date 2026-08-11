بعد غياب 22 عامًا... أندريا بوتشيلي يعود إلى ويلز في ليلة موسيقية ضخمة

يستعد مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي للعودة إلى ويلز للمرة الأولى منذ 22 عامًا، حيث سيحيي حفلًا ضخمًا في ملعب "برينسيباليتي" بمدينة كارديف، ضمن النسخة الافتتاحية من مهرجان "Land of Song"، المقرر إقامته في أيار 2027.ويأتي المهرجان احتفاءً بالإرث الموسيقي العريق لويلز، المعروفة بلقب "أرض الغناء"، بمشاركة فنانين وفرق كورال من مختلف أنحاء العالم. وأعرب بوتشيلي، البالغ 67 عامًا، عن سعادته بالمشاركة، متوقعًا أن تكون أمسية "لا تُنسى". وكان آخر ظهور له في ويلز عام 2005، ضمن مهرجان "Faenol".ويُعدّ بوتشيلي، الذي فقد بصره في سن الثانية عشرة، أحد أبرز الفنانين في عالم الموسيقى الكلاسيكية، وقد حصد خلال مسيرته الممتدة لنحو أربعة عقود جوائز عالمية وترشيحات لست جوائز "غرامي"، إضافة إلى نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.واشتهر عالميًا بأعمال عدّة، أبرزها "Time to Say Goodbye" و"The Prayer"، كما أحيا حفلات في مناسبات عالمية كبرى، بينها الألعاب الأولمبية وكأس العالم.ويتضمن المهرجان أيضًا فعالية "Côr World Choir"، التي تجمع أكثر من 20 ألف شخص في احتفال ضخم بالغناء الجماعي والتراث الكورالي العريق في ويلز.