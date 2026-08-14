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لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة

فنّ
2026-08-14 | 03:27
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لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة
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لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة

توفّي زوج المطربة اللبنانية لورا خليل، رجل الأعمال نجيب عقيقي، إثر حادث أليم تعرّض له في غانا، حيث فارق الحياة بعد إصابته بصعقة كهربائية قاتلة، ناجمة عن تسرّب تيار كهربائي إلى المياه أثناء استحمامه.

ويضع هذا الرحيل المفاجئ نهايةً لزواج دام أكثر من عقدين، إذ ارتبط الثنائي عام 2005 ورُزقا بثلاثة أبناء. وطوال هذه السنوات، حرصت لورا وزوجها على إبقاء حياتهما العائلية بعيداً عن الأضواء والتغطية الإعلامية، فيما انتقلت الفنانة لفترات إلى غانا لمرافقة زوجها، واكتفت حينها بإحياء حفلات للجاليات العربية في أوروبا وكندا وأستراليا.

ونعت الفنانة داليدا خليل، ابنة شقيق لورا خليل، زوج عمّتها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت صورةً له وأرفقتها بكلمات مؤثّرة جاء فيها: "ارقد بسلام يا صاحب الروح الجميلة... سنتذكّرك دائماً بالحبّ".

وتأتي كلمات داليدا في هذه اللحظات الأليمة لتعبّر عن حزن العائلة على الرحيل المفاجئ، رغم ما سبق أن كشفته لورا خليل عن قلّة لقاءاتها بداليدا، مشيرةً إلى أنهما تلتقيان مرّة أو مرّتين خلال موسم الصيف.
 

فنّ

وفاة زوج لورا خليل

لورا خليل

داليدا خليل.

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