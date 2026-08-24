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سرّ واحد وراء زواجهما الناجح... بريانكا شوبرا تكشف سرّ علاقتها الناجحة بالنجم نيك جوناس

فنّ
2026-08-24 | 09:09
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سرّ واحد وراء زواجهما الناجح... بريانكا شوبرا تكشف سرّ علاقتها الناجحة بالنجم نيك جوناس
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سرّ واحد وراء زواجهما الناجح... بريانكا شوبرا تكشف سرّ علاقتها الناجحة بالنجم نيك جوناس

كشفت النجمة الهندية بريانكا شوبرا عن أحد أبرز أسرار نجاح زواجها من المغني نيك جوناس، مؤكدةً أن احترامه لجذورها وثقافتها الهندية كان عاملًا أساسيًا في استمرار علاقتهما طوال السنوات الماضية.

وخلال حضورها العرض الأول لفيلم The Cycle of Love في نيويورك، أوضحت شوبرا أن احترام ثقافة الشريك وتقاليده أمر بالغ الأهمية، خصوصًا في العلاقات التي تجمع شخصين من خلفيتين ثقافيتين مختلفتين، مشيرةً إلى أن جوناس احتضن ثقافتها وتقاليدها منذ بداية علاقتهما.

كما اعتبرت أن اللطف في التعامل مع الشريك من أهم ركائز الزواج الناجح، مشيدةً في الوقت نفسه بصدق زوجها وشفافيته، وهي صفات قالت إنها ساعدتها على الشعور براحة أكبر في التعبير عن نقاط ضعفها ومخاوفها.

وكان الثنائي قد تزوج عام 2018 خلال احتفالات استمرت أيامًا في الهند وجمعت بين تقاليدهما المختلفة، قبل أن يستقبلا ابنتهما مالتي ماري عام 2022 عن طريق أم بديلة. ولا يزال جوناس يشارك زوجته الاحتفال بعدد من المناسبات والتقاليد الهندوسية، في انعكاس للاندماج الثقافي الذي تحدثت عنه شوبرا.

من جهته، سبق لجوناس أن تحدث عن علاقته بشوبرا، مؤكدًا أنه أدرك منذ البداية أنه وجد فيها شريكة حياته والشخص الذي يستطيع أن يشاركه اللحظات الجيدة والصعبة على حد سواء.

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