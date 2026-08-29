بعد غياب 6 سنوات… سيلين ديون تصل إلى باريس استعدادًا لعودتها المنتظرة إلى المسرح (صور)

وتستعد النجمة العالمية لإحياء 16 حفلًا في باريس بين 12 أيلول و17 تشرين الأول 2026، على أن تتبعها 10 حفلات إضافية في أيار 2027. وتمثّل هذه السلسلة عودتها الكبرى إلى الحفلات بعد سنوات من الابتعاد عن الجولات الغنائية لأسباب صحية.وكانت ديون قد كشفت عام 2022 عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس (Stiff Person Syndrome)، وهي اضطراب عصبي نادر، ما دفعها إلى إلغاء ما تبقى من جولتها العالمية "Courage World Tour".