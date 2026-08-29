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بعد غياب 6 سنوات… سيلين ديون تصل إلى باريس استعدادًا لعودتها المنتظرة إلى المسرح (صور)

فنّ
2026-08-29 | 15:20
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بعد غياب 6 سنوات… سيلين ديون تصل إلى باريس استعدادًا لعودتها المنتظرة إلى المسرح (صور)
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بعد غياب 6 سنوات… سيلين ديون تصل إلى باريس استعدادًا لعودتها المنتظرة إلى المسرح (صور)

وصلت النجمة الكندية سيلين ديون إلى العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، استعدادًا لعودتها المرتقبة إلى خشبة المسرح وإحياء سلسلة من الحفلات بعد غياب دام نحو ست سنوات، وفق وكالة رويترز.

واستقبل عدد من المعجبين ديون لدى وصولها إلى فندق "Le Royal Monceau – Raffles Paris"، حيث توقفت لتحيتهم ولوّحت لهم، وسط ترحيب حار بعودتها إلى العاصمة الفرنسية.


وتستعد النجمة العالمية لإحياء 16 حفلًا في باريس بين 12 أيلول و17 تشرين الأول 2026، على أن تتبعها 10 حفلات إضافية في أيار 2027. وتمثّل هذه السلسلة عودتها الكبرى إلى الحفلات بعد سنوات من الابتعاد عن الجولات الغنائية لأسباب صحية.

وكانت ديون قد كشفت عام 2022 عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس (Stiff Person Syndrome)، وهي اضطراب عصبي نادر، ما دفعها إلى إلغاء ما تبقى من جولتها العالمية "Courage World Tour".


ورغم ابتعادها عن الحفلات الكاملة، سجّلت ديون عودة لافتة إلى المسرح عام 2024، حين أدّت أغنية "Hymne à l’amour" خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وعن عودتها المرتقبة، أعربت ديون عن استعدادها وحماسها، مع إقرارها بشعورها ببعض التوتر بعد هذا الغياب الطويل، ووصفت فرنسا بأنها "موطنها الثاني"، مؤكدةً شعورها بالدعم الذي يحيط بها منذ بداياتها.
 

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