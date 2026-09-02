لبداية مرحلة جديدة... نجمة عالمية تتخلى عن اسم عائلتها!

فاجأت النجمة الأميركية مايلي سايرس جمهورها بتغيير اسمها الفني على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حذفت لقب عائلتها "Cyrus"، لتظهر باسم "Miley" فقط.

وأثارت الخطوة تساؤلات بين متابعيها، خصوصًا أن المغنية البالغة 33 عامًا لم تكشف عن السبب وراء هذا التغيير، واكتفت بنشر صور جديدة أرفقتها باسم "MILEY".

وتأتي الخطوة بالتزامن مع دخول مايلي مرحلة فنية جديدة، بعد انتقالها إلى شركة Atlantic Records، وإعلانها ألبومها العاشر "Bass Persuades"، المقرر طرحه في 18 أيلول.

وكانت مايلي قد وصفت مشروعها الموسيقي الجديد بأنه يحمل قصة حب متعددة الأبعاد، تجمع بين الحب الرومانسي والعلاقة مع الذات، في انعكاس للمرحلة التي تعيشها حاليًا.