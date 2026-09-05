مفاجأة لنانسي خوري في "الموركس دور"... إليكم ردّة فعلها المميزة

في مفاجأة لافتة شهدها حفل توزيع جوائز "الموركس دور"، أعلنت إدارة المهرجان في لحظة غير متوقعة، عن تقديم موركس التميّز للممثلة العربية السورية في الدراما المشتركة للفنانة نانسي خوري عن دورَيها في مسلسلي "سلمى" و"مولانا"، ممّا شكل صدمةً سعيدةً لنانسي وتكريماً استثنائياً لحضورها اللافت في العملَين.



وتألّقت نانسي في مسلسل "سلمى" بشخصية "هيفا" المرحة التي كسرت أجواء الحزن بأسلوبها ومظهرها الشعبي.



أما في مسلسل "مولانا"، فقد سحرت الجمهور بشخصية "زينة" القروية الهاربة من ماضيها، والتي تميّزت بجنونها وجرأتها اللطيفة في ملاحقة "مولانا".