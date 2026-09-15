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إيمي 2026 يصنع التاريخ… أرقام قياسية وانتصارات مزدوجة في ليلة استثنائية

فنّ
2026-09-15 | 08:15
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إيمي 2026 يصنع التاريخ… أرقام قياسية وانتصارات مزدوجة في ليلة استثنائية
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إيمي 2026 يصنع التاريخ… أرقام قياسية وانتصارات مزدوجة في ليلة استثنائية

شهدت مدينة لوس أنجلوس، الاثنين، حفل توزيع جوائز إيمي 2026، في دورته الـ78، لتكريم أبرز الأعمال والنجوم في عالم التلفزيون، فيما تصدّرت مسلسلات The Pitt وWidow’s Bay وDTF St. Louis قائمة أبرز الفائزين. وكانت مجموعة كبيرة من الجوائز قد وُزّعت في وقت سابق من الشهر خلال حفل Creative Arts Emmys، لتُخصَّص المراسم الرئيسية للفئات الأبرز.

وفي فئة أفضل مسلسل درامي، فاز The Pitt بالجائزة، متفوّقاً على أعمال بينها The Diplomat وThe Gilded Age وA Knight of the Seven Kingdoms وParadise وPluribus وSlow Horses. كما حصد Widow’s Bay جائزة أفضل مسلسل كوميدي، فيما فاز DTF St. Louis بجائزة أفضل مسلسل محدود أو مختارات.

وعلى مستوى التمثيل، فاز Noah Wyle بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن The Pitt، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة درامية إلى Rhea Seehorn عن Pluribus. وفي الكوميديا، حصد Matthew Rhys جائزة أفضل ممثل عن Widow’s Bay، فيما فازت Jean Smart بجائزة أفضل ممثلة عن Hacks.

أما في فئة المسلسلات المحدودة أو المختارات والأفلام، فاز Matthew Rhys بجائزة أفضل ممثل عن The Beast in Me، محققاً إنجازاً تاريخياً بفوزه بجائزتي تمثيل رئيسيتين في العام نفسه، بينما حصدت Sally Field جائزة أفضل ممثلة عن Remarkably Bright Creatures.

وفي فئات الأدوار المساندة، فاز Tom Pelphrey بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن Task، وAllison Janney بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن The Diplomat. وفي الكوميديا، فاز Stephen Root بجائزة أفضل ممثل مساعد عن Widow’s Bay، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة إلى Kate O’Flynn عن المسلسل نفسه.

كما فاز The Traitors بجائزة أفضل برنامج مسابقات واقعية، وحصد The Late Show with Stephen Colbert جائزة أفضل برنامج منوعات.

وعلى صعيد الكتابة والإخراج، فاز Vince Gilligan بجائزة أفضل كتابة لمسلسل درامي عن Pluribus، بينما حصدت Katie Dippold جائزة أفضل كتابة لمسلسل كوميدي عن Widow’s Bay. وفي الإخراج الدرامي، فاز Saul Metzstein عن Slow Horses، فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج كوميدي إلى Hiro Murai عن Widow’s Bay.

المصدر

فنّ

التاريخ…

أرقام

قياسية

وانتصارات

مزدوجة

استثنائية

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