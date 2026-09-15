أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيمي 2026 يصنع التاريخ… أرقام قياسية وانتصارات مزدوجة في ليلة استثنائية
فنّ
2026-09-15 | 08:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إيمي 2026 يصنع التاريخ… أرقام قياسية وانتصارات مزدوجة في ليلة استثنائية
شهدت مدينة لوس أنجلوس، الاثنين، حفل توزيع جوائز إيمي 2026، في دورته الـ78، لتكريم أبرز الأعمال والنجوم في عالم التلفزيون، فيما تصدّرت مسلسلات The Pitt وWidow’s Bay وDTF St. Louis قائمة أبرز الفائزين. وكانت مجموعة كبيرة من الجوائز قد وُزّعت في وقت سابق من الشهر خلال حفل Creative Arts Emmys، لتُخصَّص المراسم الرئيسية للفئات الأبرز.
وفي فئة أفضل مسلسل درامي، فاز The Pitt بالجائزة، متفوّقاً على أعمال بينها The Diplomat وThe Gilded Age وA Knight of the Seven Kingdoms وParadise وPluribus وSlow Horses. كما حصد Widow’s Bay جائزة أفضل مسلسل كوميدي، فيما فاز DTF St. Louis بجائزة أفضل مسلسل محدود أو مختارات.
وعلى مستوى التمثيل، فاز Noah Wyle بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن The Pitt، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة درامية إلى Rhea Seehorn عن Pluribus. وفي الكوميديا، حصد Matthew Rhys جائزة أفضل ممثل عن Widow’s Bay، فيما فازت Jean Smart بجائزة أفضل ممثلة عن Hacks.
أما في فئة المسلسلات المحدودة أو المختارات والأفلام، فاز Matthew Rhys بجائزة أفضل ممثل عن The Beast in Me، محققاً إنجازاً تاريخياً بفوزه بجائزتي تمثيل رئيسيتين في العام نفسه، بينما حصدت Sally Field جائزة أفضل ممثلة عن Remarkably Bright Creatures.
وفي فئات الأدوار المساندة، فاز Tom Pelphrey بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن Task، وAllison Janney بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن The Diplomat. وفي الكوميديا، فاز Stephen Root بجائزة أفضل ممثل مساعد عن Widow’s Bay، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة إلى Kate O’Flynn عن المسلسل نفسه.
كما فاز The Traitors بجائزة أفضل برنامج مسابقات واقعية، وحصد The Late Show with Stephen Colbert جائزة أفضل برنامج منوعات.
وعلى صعيد الكتابة والإخراج، فاز Vince Gilligan بجائزة أفضل كتابة لمسلسل درامي عن Pluribus، بينما حصدت Katie Dippold جائزة أفضل كتابة لمسلسل كوميدي عن Widow’s Bay. وفي الإخراج الدرامي، فاز Saul Metzstein عن Slow Horses، فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج كوميدي إلى Hiro Murai عن Widow’s Bay.
المصدر
فنّ
التاريخ…
أرقام
قياسية
وانتصارات
مزدوجة
استثنائية
التالي
بعد حكم بسجنه 6 سنوات… سعد لمجرّد يخوض معركة الاستئناف في فرنسا
مجهولان يقتحمان مبنى ألين لحود في الأشرفية... والفنانة تحذّر: "الفلتان مستمرّ!" (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-07-12
بيتبول يصنع التاريخ في لندن... رقمان قياسيان في ليلة واحدة
فنّ
2026-07-12
بيتبول يصنع التاريخ في لندن... رقمان قياسيان في ليلة واحدة
0
رياضة
2026-07-19
هكذا عاشت كرة القدم ليلة كسر الارقام القياسية بين انجلترا وفرنسا
رياضة
2026-07-19
هكذا عاشت كرة القدم ليلة كسر الارقام القياسية بين انجلترا وفرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-09
سوق الانتقالات الصيفية في كرة القدم يشهد ارقاماً قياسية رغم الأزمات الاقتصادية العالمية
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-09
سوق الانتقالات الصيفية في كرة القدم يشهد ارقاماً قياسية رغم الأزمات الاقتصادية العالمية
0
رياضة
2026-08-24
من الرياض إلى باريس... أرقام قياسية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية!
رياضة
2026-08-24
من الرياض إلى باريس... أرقام قياسية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:55
متحف هولندي يعرض مجموعته الكاملة من لوحات فان غوخ للمرة الأولى منذ 1984
فنّ
08:55
متحف هولندي يعرض مجموعته الكاملة من لوحات فان غوخ للمرة الأولى منذ 1984
0
فنّ
08:26
بعد حكم بسجنه 6 سنوات… سعد لمجرّد يخوض معركة الاستئناف في فرنسا
فنّ
08:26
بعد حكم بسجنه 6 سنوات… سعد لمجرّد يخوض معركة الاستئناف في فرنسا
0
فنّ
2026-09-14
مجهولان يقتحمان مبنى ألين لحود في الأشرفية... والفنانة تحذّر: "الفلتان مستمرّ!" (فيديو)
فنّ
2026-09-14
مجهولان يقتحمان مبنى ألين لحود في الأشرفية... والفنانة تحذّر: "الفلتان مستمرّ!" (فيديو)
0
فنّ
2026-09-14
بعد احتراق ڤيلا بيرين سات وزوجها: الثنائي يبحث عن قصر في هوليوود… لن تصدّقوا كم تبلغ قيمته!
فنّ
2026-09-14
بعد احتراق ڤيلا بيرين سات وزوجها: الثنائي يبحث عن قصر في هوليوود… لن تصدّقوا كم تبلغ قيمته!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-07-01
نهب مبلغ طائل وذهب... تفاصيل سرقة منزل منى واصف تُكشف إلى العلن
فنّ
2026-07-01
نهب مبلغ طائل وذهب... تفاصيل سرقة منزل منى واصف تُكشف إلى العلن
0
آخر الأخبار
2026-07-18
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية: تعرض محطة أخرى للطاقة الكهربائية وتقطير المياه لاعتداء إيراني
آخر الأخبار
2026-07-18
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية: تعرض محطة أخرى للطاقة الكهربائية وتقطير المياه لاعتداء إيراني
0
أخبار لبنان
2026-09-10
الحشيمي: شمس الطاقة ستحرق رصيد الحكومة أوقفوا القرار وكفى إذلالًا للناس
أخبار لبنان
2026-09-10
الحشيمي: شمس الطاقة ستحرق رصيد الحكومة أوقفوا القرار وكفى إذلالًا للناس
0
أخبار دولية
2026-09-13
الحوثيون يتهمون السعودية بشن ضربات على محافظة صعدة بشمال اليمن
أخبار دولية
2026-09-13
الحوثيون يتهمون السعودية بشن ضربات على محافظة صعدة بشمال اليمن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:16
الجميّل للرئيس سلام: لن أقل لك استقيل بل احكم وشمّر عن زنودك وافرض هيبة الدولة والدستور والقانون على الجميع
أخبار لبنان
08:16
الجميّل للرئيس سلام: لن أقل لك استقيل بل احكم وشمّر عن زنودك وافرض هيبة الدولة والدستور والقانون على الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جلسة لمساءلة الحكومة استهلت بكلمة لرئيس الحكومة ولم تخلو من سجالات...
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جلسة لمساءلة الحكومة استهلت بكلمة لرئيس الحكومة ولم تخلو من سجالات...
0
أخبار دولية
07:29
الشرع من قمة الإعلام العربي: قرار دمشق مستقل وسوريا تحولت من مشكلة إلى فرص استثمارية
أخبار دولية
07:29
الشرع من قمة الإعلام العربي: قرار دمشق مستقل وسوريا تحولت من مشكلة إلى فرص استثمارية
0
أخبار لبنان
06:47
جولة للسفير عيسى في زوطر الغربية...
أخبار لبنان
06:47
جولة للسفير عيسى في زوطر الغربية...
0
أخبار لبنان
06:36
سلام: طرابلس قادرة على استعادة دورها الاقتصادي عبر منظومة متكاملة للنقل والاستثمار
أخبار لبنان
06:36
سلام: طرابلس قادرة على استعادة دورها الاقتصادي عبر منظومة متكاملة للنقل والاستثمار
0
أخبار لبنان
06:15
جابر إفتتح اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي: الإصلاحات مسار مترابط نحو الاستقرار والاستدامة ورئيس الحكومة سيزور مع وزراء واشنطن قبل نهاية الشهر لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم للبنان
أخبار لبنان
06:15
جابر إفتتح اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي: الإصلاحات مسار مترابط نحو الاستقرار والاستدامة ورئيس الحكومة سيزور مع وزراء واشنطن قبل نهاية الشهر لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم للبنان
0
أخبار لبنان
03:07
الـLBCI تواكب جولة السفير الاميركي ميشال عيسى في الجنوب
أخبار لبنان
03:07
الـLBCI تواكب جولة السفير الاميركي ميشال عيسى في الجنوب
0
أخبار دولية
13:29
اجتماع الجيران في سلطنة عُمان تأجّل... والتصعيد مستمر في اليمن
أخبار دولية
13:29
اجتماع الجيران في سلطنة عُمان تأجّل... والتصعيد مستمر في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توقيع محضر المعاينة الفنية لإعادة تفعيل الربط السككي بين لبنان وسوريا... ورسامني يطّلع على النتائج
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توقيع محضر المعاينة الفنية لإعادة تفعيل الربط السككي بين لبنان وسوريا... ورسامني يطّلع على النتائج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:20
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:20
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
16:23
عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة اعتداءات النظام الصهيوني
أخبار لبنان
16:23
عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة اعتداءات النظام الصهيوني
3
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟
4
أمن وقضاء
11:33
14482 مخالفة مرورية خلال أسبوع في مختلف المناطق اللبنانية
أمن وقضاء
11:33
14482 مخالفة مرورية خلال أسبوع في مختلف المناطق اللبنانية
5
أخبار لبنان
13:52
لقاء بين وزير الداخلية ورئيس الأركان الباكستاني... المشير عاصم منير: ملتزمون بتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان
أخبار لبنان
13:52
لقاء بين وزير الداخلية ورئيس الأركان الباكستاني... المشير عاصم منير: ملتزمون بتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 15-9-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 15-9-2026
7
خبر عاجل
05:37
معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سلّم مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت مع كامل المستندات الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي
خبر عاجل
05:37
معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سلّم مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت مع كامل المستندات الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي
8
خبر عاجل
15:03
وكالة عن الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز واشتعال النيران فيها
خبر عاجل
15:03
وكالة عن الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز واشتعال النيران فيها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More