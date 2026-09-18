أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسماء جديدة في قضية المخدّرات في تركيا: أراس بولوت وعفراء ساراتشوغلو أبرز المتّهمين!
فنّ
2026-09-18 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أسماء جديدة في قضية المخدّرات في تركيا: أراس بولوت وعفراء ساراتشوغلو أبرز المتّهمين!
أصدرت النيابة العامة في اسطنبول قرارات ضبط وإحضار وتفتيش بحقّ 24 شخصاً بينهم فنّانون وإعلاميون ورياضيون معروفون، وذلك في إطار تحقيقَين منفصلَين حول تعاطي وتسهيل وتوفير المواد المخدرة إضافةً إلى تهم أخرى.
ونفّذت الشرطة عمليات التفتيش وجمع العينات البيولوجية بحق المشتبه بهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لأخذ إفاداتهم.
وضمّت قائمة المشتبه بهم في مجال التمثيل كلا من أراس بولوت إينملي وعفراء ساراتشوغلو وميليس سيزين ونيلبيري شاهينكايا وميليسا شينولسون.
كما تتوجّه الشكوك إلى مجموعة من المغنّيين والرياضيين، إضفاةً إلى بعض صنّاع المحتوى والإعلاميين.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها الرسمي أنّ التحقيقات الجارية تتوزّع على قضيتين منفصلتين، حيث تتعلق القضية الأولى بـ18 شخصاً واجهوا اتّهامات بتمهيد الطريق لتعاطي المواد المخدّرة وتسهيل استخدامها وتوفير الأماكن المخصصة. لذا وبناءً على أدلّة معقولة، وجب إجراء الفحص البيولوجي والتفتيش الدقيق.
أمّا القضية الثانية فتشمل 6 أشخاص إضافيين صدرت بحقّهم قرارات توقيف بتهم تتّصل بحيازة وتدارك المواد المخدرة إضافةً إلى تسهيل أعمال البغاء، ليرتفع بذلك المجموع الكلّي للمطلوبين على ذمّة التحقيقين إلى 24 شخصاً ينتظرون إحالتهم جميعاً إلى القضاء عقب إتمام الإجراءات الأولية لدى قيادة الجندرما.
المصدر
فنّ
قضية المخدرات تركيا
مسلسلات تركية
ممثل تركي
اراس بولوت اينملي
افرا ساراتشوغلو
عفراء ساراتشوغلو
المنظمة.
ماغي بو غصن في عيدها بديو غنائي مع جيسي عبدو وماريلين نعمان... "Never إنساكِ يا صغيّر" (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-07
أردوغان: ناقشنا قضية طائرات إف-35 مع أميركا من قبل والمسألة ليست جديدة
آخر الأخبار
2026-07-07
أردوغان: ناقشنا قضية طائرات إف-35 مع أميركا من قبل والمسألة ليست جديدة
0
أمن وقضاء
2026-08-16
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد بارز في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله
أمن وقضاء
2026-08-16
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد بارز في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله
0
أخبار لبنان
2026-09-07
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: آلية جديدة لبدل النقل ورفع الحد الأدنى للأجور
أخبار لبنان
2026-09-07
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: آلية جديدة لبدل النقل ورفع الحد الأدنى للأجور
0
أخبار دولية
2026-08-31
تركيا: العمل على خارطة طريق لانضمام دول جديدة إلى "تحالف مكة الدفاعي"
أخبار دولية
2026-08-31
تركيا: العمل على خارطة طريق لانضمام دول جديدة إلى "تحالف مكة الدفاعي"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
02:52
ماغي بو غصن في عيدها بديو غنائي مع جيسي عبدو وماريلين نعمان... "Never إنساكِ يا صغيّر" (فيديو)
فنّ
02:52
ماغي بو غصن في عيدها بديو غنائي مع جيسي عبدو وماريلين نعمان... "Never إنساكِ يا صغيّر" (فيديو)
0
فنّ
19:16
"عودة الأصالة"... النجمة السورية أصالة تعود إلى سوريا الشام بعد أعوام من الغياب في ليلة استثنائية (فيديو)
فنّ
19:16
"عودة الأصالة"... النجمة السورية أصالة تعود إلى سوريا الشام بعد أعوام من الغياب في ليلة استثنائية (فيديو)
0
فنّ
2026-09-16
"الجبل يغنّي الخلود": تحية من الكونسرفتوار الوطني إلى الأسطورة وديع الصافي وحضور مميز للفنان معين شريف (صور)
فنّ
2026-09-16
"الجبل يغنّي الخلود": تحية من الكونسرفتوار الوطني إلى الأسطورة وديع الصافي وحضور مميز للفنان معين شريف (صور)
0
فنّ
2026-09-16
بفارق 31 عامًا بينهما... ممثل عالمي يثير شائعات ارتباطه بامرأة جديدة! (صورة)
فنّ
2026-09-16
بفارق 31 عامًا بينهما... ممثل عالمي يثير شائعات ارتباطه بامرأة جديدة! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-03
الرئيس سلام تلقى اتصال دعم من أبوالغيط لمقررات الحكومة
أخبار لبنان
2026-03-03
الرئيس سلام تلقى اتصال دعم من أبوالغيط لمقررات الحكومة
0
آخر الأخبار
2026-05-20
بيان بريطاني: بريطانيا توافق على اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي
آخر الأخبار
2026-05-20
بيان بريطاني: بريطانيا توافق على اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي
0
آخر الأخبار
2026-09-14
بلومبرغ نيوز: السعودية تسعى إلى تعزيز صادرات النفط عبر مضيق هرمز بعد تعرض خط أنابيب رئيسي لهجوم
آخر الأخبار
2026-09-14
بلومبرغ نيوز: السعودية تسعى إلى تعزيز صادرات النفط عبر مضيق هرمز بعد تعرض خط أنابيب رئيسي لهجوم
0
أخبار دولية
2026-09-17
واشنطن وكراكاس تعلنان اتفاقات جديدة في قطاعَي النفط والذهب
أخبار دولية
2026-09-17
واشنطن وكراكاس تعلنان اتفاقات جديدة في قطاعَي النفط والذهب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:04
توتر ميداني في دير ميماس... مسافة أقل من 50 متراً بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي
أمن وقضاء
08:04
توتر ميداني في دير ميماس... مسافة أقل من 50 متراً بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
أمطار غزيرة وسيول تغمر الطرقات... إليكم تفاصيل الطقس
تقارير نشرة الاخبار
07:57
أمطار غزيرة وسيول تغمر الطرقات... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
14:24
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
حال الطقس
14:24
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
0
عالم الطبخ
14:14
للاستفادة من موسم التين... إليكم وصفة الدجاج مع البصل والتين (فيديو)
عالم الطبخ
14:14
للاستفادة من موسم التين... إليكم وصفة الدجاج مع البصل والتين (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
شركة Cnergies توسّع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
شركة Cnergies توسّع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU
تقارير نشرة الاخبار
13:55
"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:51
Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الثقة أحرجت نواب حزب الله فأخرجتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الثقة أحرجت نواب حزب الله فأخرجتهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:19
جدول جديد لأسعار المحروقات... البنزين يرتفع 92 ألف ليرة
اقتصاد
02:19
جدول جديد لأسعار المحروقات... البنزين يرتفع 92 ألف ليرة
2
حال الطقس
14:24
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
حال الطقس
14:24
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
3
أمن وقضاء
03:01
نسخ مفتاح المنزل وسرق ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار… فأوقف قبل مغادرته لبنان
أمن وقضاء
03:01
نسخ مفتاح المنزل وسرق ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار… فأوقف قبل مغادرته لبنان
4
حال الطقس
02:06
الطقس ممطر مع برق ورعد...
حال الطقس
02:06
الطقس ممطر مع برق ورعد...
5
خبر عاجل
03:12
توقيف 5 أفراد من شبكة لإدخال أشخاص من سوريا إلى لبنان وتدريبهم... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
03:12
توقيف 5 أفراد من شبكة لإدخال أشخاص من سوريا إلى لبنان وتدريبهم... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
6
أخبار لبنان
01:04
جنبلاط: كلما استندت التحاليل إلى خبراء استراتيجيين كلما زاد حجم الكذب والنفاق
أخبار لبنان
01:04
جنبلاط: كلما استندت التحاليل إلى خبراء استراتيجيين كلما زاد حجم الكذب والنفاق
7
أخبار لبنان
10:43
ماكرون يؤكد دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هدف أساسي
أخبار لبنان
10:43
ماكرون يؤكد دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هدف أساسي
8
تقارير نشرة الاخبار
13:51
Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:51
Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More