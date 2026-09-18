أسماء جديدة في قضية المخدّرات في تركيا: أراس بولوت وعفراء ساراتشوغلو أبرز المتّهمين!

أصدرت النيابة العامة في اسطنبول قرارات ضبط وإحضار وتفتيش بحقّ 24 شخصاً بينهم فنّانون وإعلاميون ورياضيون معروفون، وذلك في إطار تحقيقَين منفصلَين حول تعاطي وتسهيل وتوفير المواد المخدرة إضافةً إلى تهم أخرى.



ونفّذت الشرطة عمليات التفتيش وجمع العينات البيولوجية بحق المشتبه بهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لأخذ إفاداتهم.

وضمّت قائمة المشتبه بهم في مجال التمثيل كلا من أراس بولوت إينملي وعفراء ساراتشوغلو وميليس سيزين ونيلبيري شاهينكايا وميليسا شينولسون.

كما تتوجّه الشكوك إلى مجموعة من المغنّيين والرياضيين، إضفاةً إلى بعض صنّاع المحتوى والإعلاميين.



وأوضحت النيابة العامة في بيانها الرسمي أنّ التحقيقات الجارية تتوزّع على قضيتين منفصلتين، حيث تتعلق القضية الأولى بـ18 شخصاً واجهوا اتّهامات بتمهيد الطريق لتعاطي المواد المخدّرة وتسهيل استخدامها وتوفير الأماكن المخصصة. لذا وبناءً على أدلّة معقولة، وجب إجراء الفحص البيولوجي والتفتيش الدقيق.

أمّا القضية الثانية فتشمل 6 أشخاص إضافيين صدرت بحقّهم قرارات توقيف بتهم تتّصل بحيازة وتدارك المواد المخدرة إضافةً إلى تسهيل أعمال البغاء، ليرتفع بذلك المجموع الكلّي للمطلوبين على ذمّة التحقيقين إلى 24 شخصاً ينتظرون إحالتهم جميعاً إلى القضاء عقب إتمام الإجراءات الأولية لدى قيادة الجندرما.