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طوقا كلبين وغيتاران ورسمة ذاتية… مقتنيات بريجيت باردو تحصد رقماً خيالياً في مزاد!
فنّ
2026-09-22 | 06:08
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طوقا كلبين وغيتاران ورسمة ذاتية… مقتنيات بريجيت باردو تحصد رقماً خيالياً في مزاد!
حققت مقتنيات شخصية لنجمة السينما الفرنسية والناشطة في مجال حقوق الحيوانات بريجيت باردو نحو مليون يورو في مزاد أقيم في باريس، أي ما يقارب 20 ضعف التقديرات الأولية، وفق دار المزادات "ميلون".
وشمل المزاد 285 قطعة من ممتلكاتها، بينها قبعات ونظارات وملابس وأدوات مائدة وأثاث من منزليها في باريس وسان تروبيه.
وذهبت عائدات المزاد إلى مؤسسة بريجيت باردو لرعاية الحيوانات وإلى نجلها الوحيد نيكولا جاك شارّييه. وكانت باردو، التي توفيت في كانون الأول 2025 عن 91 عاماً، قد اعتزلت التمثيل في سبعينيات القرن الماضي، وكرّست جزءاً كبيراً من حياتها اللاحقة للدفاع عن حقوق الحيوانات، بعدما أسست مؤسستها عام 1986. وتقول المؤسسة إنها ساهمت في إنقاذ آلاف الحيوانات وتدعم مئات المجموعات في فرنسا، كما تنشط في عشرات الدول.
وشهد المزاد إقبالاً كبيراً، مع تسجيل نحو 3 آلاف مزايد من فرنسا وخارجها. ومن بين أبرز القطع التي حققت أسعاراً مرتفعة، طوقان لكلبين يحملان بطاقة تعريف باسم باردو، وقد بيعا مقابل 9400 يورو رغم تقدير سعرهما بـ30 يورو فقط. كما بيع أحد رسومها الذاتية بنحو 40 ألف يورو، فيما حققت آلة كاتبة استخدمتها لكتابة سيرتها الذاتية 4634 يورو. وارتفع سعر غيتارين لها إلى 8600 و1900 يورو، بينما بيعت ثلاث ألعاب محشوة على شكل فقمات صغيرة بنحو 2200 يورو.
وأثار المزاد خلافاً داخل مؤسسة باردو، إذ وصف زوجها الأخير برنار دورماله العملية بأنّها "مزحة" واعتبر بيع مقتنياتها الشخصية إساءة إلى ذكراها، مؤكداً أنها لم تكن لتوافق عليه. في المقابل، رفضت المؤسسة هذه الانتقادات، موضحة أنّ مجلس إدارتها وافق على المزاد في حزيران، عندما كان دورماله لا يزال رئيساً لها، قبل أن تتم إقالته من منصبه بعد أيام من وفاة باردو.
مصدر
فنّ
بيريجيت باردو
مقتنيات
مزاد
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باريس
مشاهير.
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