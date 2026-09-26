صدمة في قضية سعد لمجرد: تشديد عقوبته لهذا السبب…

رفع جهاز القضاء الفرنسي العقوبة الصادرة بحق الفنان المغربي سعد لمجرد إلى السجن 10 سنوات، عقب إدانته اليوم السبت من قبل محكمة جنايات الاستئناف في "كريتاي" بتهمة الاغتصاب المشدد لشابة فرنسية عام 2016، مع الأمر بإيداعه السجن فوراً.ويأتي هذا الحكم مشدداً للقرار الابتدائي الصادر عام 2023 والذي قضى بسجنه 6 سنوات، متجاوزاً حتى مطالبات النيابة العامة التي التمست عقوبة السجن 8 سنوات.وأرجع محامي الضحية سبب زيادة العقوبة إلى أسلوب التشكيك والضغط الذي اتّبعه دفاع سعد لمجرد أثناء الجلسات المغلقة. وفي المقابل، أكدت محامية الفنان المغربي أنها ستطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مشددةً على أنّ موكلها متمسّك ببراءته.يُذكر أنّ الملف شهد في نيسان الماضي أحكاماً في قضية ابتزاز منفصلة طالت لمجرد لمساومته على سحب الشكوى، كما يأتي الحكم بعد أشهر من صدور حكم آخر بحقّه في أيار الماضي بالسجن 5 سنوات في قضية اغتصاب ثانية يعود تاريخها لعام 2018.