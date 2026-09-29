بعد شقيقيها… ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تحذف اسم والدها رسميًا

حذفت زهرة مارلي جولي، ابنة النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت، اسم والدها من اسم عائلتها رسمياً، لتصبح ثالث أبنائهما الذين يتخذون هذه الخطوة.

ووفق وثائق قضائية نقلتها مجلة PEOPLE، وافق قاضٍ في كاليفورنيا، الإثنين 28 أيلول، على طلب زهرة البالغة 21 عاماً، لتصبح رسمياً Zahara Marley Jolie بدلاً من Zahara Marley Jolie-Pitt.



وتنضم زهرة إلى شقيقها مادوكس وشقيقتها شيلوه، اللذين سبق أن تقدما بطلبات مماثلة. كما تقدمت شقيقتهما فيفيان بطلب لتغيير اسمها، فيما أشارت تقارير إلى أنّ علاقة براد بيت بأبنائه البالغين تشهد تواصلاً محدوداً في السنوات الأخيرة.