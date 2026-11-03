ممثل مشهور بلا منزل... حفرة أرضية ضخمة تجبره على الإقامة في الفنادق

كشف الممثل الأميركي نيكولاس كيج أنه يعيش حاليًا في الفنادق بعدما تسببت حفرة أرضية ضخمة ظهرت بالقرب من منزله الفخم في ماليبو بولاية كاليفورنيا بأضرار جسيمة في العقار.

وجاء تصريح كيج البالغ من العمر 62 عامًا خلال مشاركته في معرض L.A. Comic Con في 31 تشرين الأول الماضي حيث تحدث عن خططه للاحتفال بعيد الهالوين مع ابنته الصغيرة أوغست البالغة من العمر أربع سنوات.

وقال كيج إنه أصبح "بلا مأوى إلى حد ما في الوقت الحالي" موضحًا أن ما حدث لمنزله في ماليبو اضطره إلى الإقامة مؤقتًا في الفنادق.

وكانت حفرة أرضية ضخمة قد ظهرت في أيلول الماضي بالقرب من منزله المطل على المحيط والذي اشتراه عام 2024 مقابل نحو 10.5 ملايين دولار. وتسببت الحفرة بانهيار الممر المؤدي إلى المنزل وامتدت الأضرار إلى الطريق المحاذي للعقار.

وبحسب التقارير فإن الانهيار ارتبط بالتعرية الساحلية والأمطار الغزيرة والأمواج القوية ما أدى إلى تضرر البنية المحيطة بالعقار وتهديد عدد من المنازل المجاورة.

ورغم الأضرار يسعى كيج إلى حماية منزله وإصلاحه إذ حصل على تصاريح لتنفيذ أعمال تشمل إزالة الأنقاض وأخذ عينات من التربة ووضع أكياس رملية للحد من تأثير الأمواج والتعرية الساحلية.