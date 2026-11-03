"أهم شخص في حياتي"… الشامي يكشف المفاجأة المنتظرة في أغنيته الجديدة "تعا"

طرح الفنان الشامي أغنيته الجديدة "تعا" باللهجة اللبنانية، ضمن ألبومه الأول "هوية"، بعد أسابيع من التشويق لديو غنائي مع "أهم شخص في حياته"، ما أثار فضول متابعيه وتكهناتهم حول هوية شريكه.



ومع صدور الأغنية، كشف الشامي عن المفاجأة، إذ تبيّن أنّ شريكه في الديو هو جمهوره نفسه، بعدما أدرج تسجيلات لأصوات عدد من محبّيه ضمن الكورس، ليشاركوه أداء الأغنية التي تحمل طابعًا رومانسيًا وتتناول الحب والفراق والاشتياق.



وكان الشامي قد أوضح عبر "إنستغرام" فكرة العمل، مؤكدًا رغبته في مشاركة جمهوره مشاعر الحزن والحنين، وتحويل الأغنية إلى تجربة غنائية تجمع أصواتهم بصوته.



أغنية "تعا" من كلمات الشامي ومازن ضاهر، وألحان الشامي وكريم عبدو، وتوزيع وميكس وماستر سليمان دميان، فيما حمل الفيديو كليب توقيع المخرج حسّان رحايل.