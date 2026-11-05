من أضواء الشهرة إلى خلف القضبان… القضاء البريطاني يدين راسل براند بتهم خطيرة بحق نساء

دانت محكمة في لندن الخميس الممثل الكوميدي البريطاني السابق راسل براند باغتصاب إحدى معجباته والاعتداء جنسيا على ثلاث نساء أخريات، في وقائع تعود إلى الفترة بين عامي 2004 و2009.وأُودع براند (51 عاما) السجن إلى حين النطق بالعقوبة التي قد تصل إلى السجن مدى الحياة. وأبلغه القاضي بأن عليه توقّع عقوبة قاسية.ولم يُبدِ براند أي انفعال لدى إعلان إدانته في ختام محاكمة استمرّت نحو أربعة أسابيع. وقال لمحاميه لدى اقتياده من قفص الاتهام إلى السجن "الأمور على ما يرام".واتّهمت ست نساء براند بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في وقائع تعود إلى ذروة شهرته ممثلا كوميديا ومقدّم برامج تلفزيونية. وتقدّمت النساء بشكاوى بعد بثّ فيلم وثائقي عام 2023 تناول اتهامات لبراند بسوء السلوك الجنسي.وكانت المعجبة التي أُدين براند باغتصابها في الحادية والعشرين من عمرها، وكان قد تعرّف إليها في أحد عروضه. ودانته المحكمة أيضا بالاعتداء جنسيا على موظفة في قناة "إم تي في" خلال سهرة في حانة عام 2004، وعلى موظفة أخرى في القناة الرابعة البريطانية عام 2009، وبسلوك غير لائق تجاه فتاة في العام نفسه.وأُثيرت خلال المحاكمة اتهامات لبراند باغتصاب امرأتين أخريين، ما قد يفضي إلى ملاحقات قضائية جديدة.وقالت ممثّلة الادعاء ريل كارمي-جونز في مستهلّ المحاكمة إن براند كان يتلاعب بالنساء ويتربّص بهنّ ويستغلّهنّ بلا رحمة لإشباع "شهواته الجنسية".وعقب توجيه الاتهام إليه عام 2025، قال براند على منصة إكس إنه لم يمارس قط أي نشاط جنسي من دون رضا الطرف الآخر.وشارك براند في أعمال هوليوودية، ويتابعه ملايين الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي. وأعلن عام 2024 أنه تعمّد، ويكرّر منذ ذلك الحين أن إيمانه المسيحي غيّر حياته. وأعرب كذلك عن تأييده للرئيس الأميركي دونالد ترامب.وتزوّج براند المغنية الأميركية كايتي بيري عام 2010، وبعد 14 شهرا أبلغها برسالة نصية بقراره إنهاء الزواج.وفي العام 2017، تزوّج المدوّنة لورا غالاتشر التي تظهر كثيرا في منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي. وانتقل براند للعيش في ولاية فلوريدا الأميركية، وله ثلاثة أبناء.