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جون ترافولتا: "أستطيع مغادرة هذه الحياة مطمئناً لأنني وزوجتي أحسنّا تربية أطفالنا"
فنّ
2026-11-14 | 15:33
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جون ترافولتا: "أستطيع مغادرة هذه الحياة مطمئناً لأنني وزوجتي أحسنّا تربية أطفالنا"
عبّر النجم الأميركي جون ترافولتا عن فخره الكبير بأبنائه، مؤكداً أنّه وزوجته الراحلة كيلي بريستون نجحا في تربيتهم، وأنّه يشعر بالاطمئنان لما قدّماه لهم. وجاءت تصريحاته خلال مقابلة مع موقع ExtraTV نُشرت الخميس 12 تشرين الثاني، تحدث فيها عن ابنته إيلا بلو، البالغة من العمر 26 عاماً، وابنيه جيت الذي توفي عن عمر 16 عاماً عام 2009، وبنجامين البالغ 15 عاماً. وكانت زوجته كيلي بريستون قد توفيت عام 2020 عن عمر 57 عاماً، بعد عامين من تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.
وقال ترافولتا، البالغ من العمر 72 عاماً: "يحلم كل والد بأن يكون لديه أطفال مثاليون، لكن أطفالي تجاوزوا كل التوقعات. أستطيع مغادرة هذه الحياة وأنا أعلم أنني أحسنت تربيتهم، وأنّ كيلي أيضاً أدّت دورها على أكمل وجه"، مضيفاً أنه يشعر بفخر كبير بهم. وفي تشرين الأول الماضي، أحيا ذكرى عيد ميلاد زوجته الراحلة، الذي كان ليصادف عامها الرابع والستين، من خلال نشر مقطع فيديو لابنتهما إيلا خلال مشاركتها الأولى في أسبوع الموضة في باريس، حيث ظهرت في عرض أزياء دار Miu Miu لموسم ربيع وصيف 2027.
وكانت إيلا قد شاركت مؤخراً في فيلم والدها "Propeller One-Way Night Coach"، الذي أهداه ترافولتا إلى زوجته الراحلة وابنه جيت، إلى جانب أفراد عائلته. وأوضح في مقابلة سابقة مع صحيفة La Repubblica الإيطالية أنّ عائلته شكّلت مصدر الإلهام الأساسي للعمل. كما تحدث عن قدرته على الحفاظ على نظرته الإيجابية رغم التجارب المؤلمة والخسارات التي مرّ بها، قائلاً إن طبيعته تدفعه إلى البحث عن الجانب المشرق حتى في أصعب الظروف، وإنه يستطيع مواجهة الألم، لكنه لا يختار الاستسلام له. ويُعرض الفيلم حالياً عبر منصة Apple TV، فيما يُرتقب صدور فيلمه المقبل "November 1963" في الرابع من كانون الأول.
المصدر
فنّ
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