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اقتحام مسلّح لمنزل شخصية بارزة في هوليوود يثير القلق… والعصابات تعتمد أساليب جديدة لاستهداف الأثرياء

فنّ
2026-11-14 | 15:33
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اقتحام مسلّح لمنزل شخصية بارزة في هوليوود يثير القلق… والعصابات تعتمد أساليب جديدة لاستهداف الأثرياء
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اقتحام مسلّح لمنزل شخصية بارزة في هوليوود يثير القلق… والعصابات تعتمد أساليب جديدة لاستهداف الأثرياء

أثار اقتحام مسلّح استهدف منزل أحد المسؤولين البارزين في قطاع الترفيه في لوس أنجلوس صدمة في أوساط هوليوود، بعدما تسلّل رجلان مسلّحان إلى العقار أثناء وجود صاحبه في رحلة عمل خارج المدينة. ووفقاً لموقع Page Six، تسلّل المهاجمان عبر الجدران، فيما راحت الكلاب تنبح فور دخولهما. وخلال الحادثة، تعرّضت زوجة المسؤول للضرب بسلاح ناري وأُجبرت على فتح خزنة المنزل، لكنها تمكّنت من الفرار من دون إصابات إضافية، فيما غادر طفلاهما المنزل ووُضعا في مكان آمن. ووصف أحد المطلعين على تفاصيل الحادثة ما جرى بأنه "مرعب بكل المقاييس".

وتشير مصادر في قطاع الأمن إلى أنّ عمليات السرقة لم تعد تستهدف المشاهير وحدهم، بل باتت تشمل أيضاً كبار التنفيذيين والمنتجين والشخصيات النافذة في صناعة الترفيه، ولا سيما أولئك الذين تكشف أخبارهم المهنية عن تنقلاتهم وسفرهم. ويحذّر خبراء من أنّ وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي باتت تساعد اللصوص على تحديد الأشخاص الموجودين خارج منازلهم، ومتابعة تحركاتهم والاستفادة من المعلومات المنشورة عنهم. ولفت خبير الأمن هيرمان وايسبرغ إلى أن حماية المسؤولين التنفيذيين أصبحت تشكّل نحو نصف أعمال شركته، بعدما ارتفعت الحاجة إلى الحماية حتى لدى شخصيات لا يعرفها الجمهور بالضرورة.

ورغم اعتقاد زملاء صاحب المنزل أنّ الاقتحام كان مدبّراً، وأنّ المهاجمين كانوا على علم مسبق بسفره، لم تعثر الشرطة حتى الآن على أدلة تؤكد ذلك، ولا تزال التحقيقات مستمرة. وتأتي الحادثة في سياق سلسلة من عمليات السطو التي استهدفت منازل مشاهير وشخصيات معروفة، بينها منازل براد بيت ونيكول كيدمان والمغني ماكلمور خلال العام الماضي، إضافة إلى منزلي لاعبي كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي وباتريك ماهومز في تشرين الأول الماضي، أثناء وجودهما في نيو أورلينز.

وأمام تصاعد هذه المخاوف، بدأ عدد من نجوم هوليوود والمنتجين وكبار التنفيذيين يتجنبون الكشف عن قيمة عقودهم وصفقاتهم المالية في وسائل الإعلام، خشية لفت الأنظار إلى ثرواتهم. كما ازدادت الاستعانة بخدمات إزالة المعلومات الشخصية من الإنترنت، بما فيها عناوين المنازل، إلّا أنّ خبراء الأمن يؤكدون أنّ حماية الخصوصية الرقمية باتت أكثر صعوبة. ويحذّر مطّلعون أيضاً من نشر تفاصيل العقارات على مواقع بيع وشراء المنازل، إذ يمكن للصوص استغلال هذه المعلومات لمعرفة ما إذا كانت المنازل مأهولة أو خالية، وحتى الاستيلاء عليها أثناء غياب أصحابها.

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