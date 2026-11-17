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بيونسيه تحطّم الأرقام القياسية… 100 ترشيح في تاريخ جوائز "غرامي"
فنّ
2026-11-17 | 05:39
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بيونسيه تحطّم الأرقام القياسية… 100 ترشيح في تاريخ جوائز "غرامي"
حقّقت النجمة الأميركية بيونسيه إنجازًا تاريخيًا جديدًا في مسيرتها الفنية، بعدما أصبحت أول فنانة في تاريخ جوائز "غرامي" تحصد 100 ترشيح، وذلك عقب ترشيح أغنيتها "Morning Dew (Donk)" لجائزة أفضل أداء منفرد في موسيقى R&B.
وتنافس الأغنية، التي أُطلقت في تموز الماضي بمناسبة اقتراب الذكرى العشرين لألبومها الثاني "B’Day"، أعمالًا لفنانات من بينهن كيهلاني وفيكتوريا مونيه وجيل سكوت وتمز.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة أرقام قياسية حقّقتها بيونسيه في الجائزة الموسيقية الأبرز عالميًا، إذ أصبحت عام 2023 الفنانة الأكثر فوزًا في تاريخ "غرامي" بعدما رفعت رصيدها إلى 32 جائزة، متجاوزة الرقم القياسي السابق للموسيقي الكلاسيكي جورج سولتي.
وفي عام 2024، انفردت بصدارة قائمة الفنانين الأكثر ترشيحًا في تاريخ الجائزة، متجاوزة زوجها جاي زي، بعدما وصل رصيدها آنذاك إلى 99 ترشيحًا.
وفي عام 2025، أضافت بيونسيه ثلاث جوائز جديدة إلى مجموعتها، ليرتفع رصيدها إلى 35 جائزة "غرامي"، وتصبح الفنانة الأكثر تتويجًا في تاريخ الجائزة.
كما دخلت التاريخ كأول فنانة من البشرة السمراء تفوز بجائزة ألبوم العام بصفتها فنانة رئيسية منذ ناتالي كول ولورين هيل وويتني هيوستن، وذلك عن ألبومها "Cowboy Carter"، الذي حصد أيضًا جائزة أفضل ألبوم كانتري.
المصدر
فنّ
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