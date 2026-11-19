بعد إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بسبب خلافهما... إلهام شاهين في أوّل تعليق

خرجت النجمة المصرية إلهام شاهين في أوّل تعليق بعد إحالة رئيس نادي الزمالك السابق، المستشار مرتضى منصور، إلى المحاكمة العاجلة إثر الخلاف العلني بينهما. وقالت شاهين في تصريحات صحفية: "لا تعليق على أي قضية بين يدي القضاء، وأنا واثقة من قضاء مصر العادل وأنتظر حكم القضاء".



ويأتي قرار الإحالة بعد موجة تصعيد وملاسنات حادّة استمرت لأيّام بين الجانبين، وتبادلا خلالها الاتهامات والرسائل عبر المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.



وبدأت فصول الخلاف على هامش حضور إلهام شاهين بوصفها الرئيسة الشرفية للدورة الـ11 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث هاجمت في أحاديث إعلامية ممارسات تصوير الناس في الشوارع وبثّ المقاطع المصورة عبر السوشيال ميديا، ومؤكدةً أنّ منصات التواصل تمثّل "أكبر مصيبة في حياتنا". واعتبر منصور هذه التلميحات تلميحاُ مباشراً حول أسلوبه المعروف في نشر مقاطع ومواقف عبر منصات التواصل.



كما عبّرت شاهين عن رفضها للألفاظ المسيئة التي تُوجَّه للصحافيين مثل عبارة "روح اسأل أمك"، ولفتت إلى خطورة ما وصفته باللجان المأجورة والمموّلة التي تسعى للإساءة إلى رمز ومكانة الفنّ المصري.



وقابل مرتضى منصور هذه التصريحات بردّ حاد على إلهام شاهين، متطرّقاً إلى مواقف سابقة أثارت جدلاً بينها وبين محبي الشيخ محمد متولي الشعراوي، وموجّهاً حديثه لها بشكل مباشر: "بلاش أنا يا إلهام، أنا عارف كل حاجة عنك"، في إشارة إلى امتلاكه معلومات ووقائع شخصية عنها سمعها من آخرين.



ولم يكتفِ منصور بالتصريحات الإعلامية، بل صعّد الموقف عبر منشور على صفحته الرسمية في منصة "فيسبوك"، هدد فيه شاهين بتفجير مفاجأة ومواجهة علنيّة، كاتباً: "انتظريني أنتِ واللي وراكي يوم 5 نوفمبر الجاري أمام فندق سميراميس انتركونتيننتال".