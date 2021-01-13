كيف نميّز جودة الملابس لدى شرائها عبر الإنترنت؟

أغلقت محلات الثياب والمتاجر الكبيرة أبوابها في خضمّ الأزمة الصحية الّتي يمرّ بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا، لتجنب الاكتظاظ وتفادي نقل العدوى بشكل سريع. لذلك، بدأت المتاجر الإلكترونية بالتكاثر والازدهار على مواقع التواصل الإجتماعي، لبيع الثياب والأكسسوارات لاسيما الأمور الأساسية والثانوية الأخرى.

ومع تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، أُجبر الناس على التخلي عن البضاعة الباهظة الثمن وتشجيع التجارة المحلية بالتعامل مع مصانع عدّة للخياطة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالملابس، قد تكون للجودة الأهمية الكبرى.

إليكم بعض النصائح لتمييز جودة الملابس عند شرائها بغض النظر عن نوعية الماركات:

- عدم رؤية ما تحت الثياب

لا ينبغي أن يسمح القماش المتين للملابس الداخلية بالظهور. يجب حمل الثوب في مواجهة الضوء وعدم رؤية الخطوط العريضة لليد من خلال الخامة، عندها تكون النوعية جيّدة.

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- الجينز الثقيل والصلب الملمس

عادة ما يكون بنطال الجينز عالي الجودة أثقل وصلبًا في البداية بسبب ارتفاع عدد الخيوط. لذلك، غالبًا ما يتّسم الجينز الأرخص بالنعومة لأنه يحتوي على ألياف أقل ويتم أحيانًا غسله مسبقًا بمواد كيميائية لتحقيق تلك النعومة، والتي يمكن أن تقلل بالفعل من متانتها.

- عدم رؤية أي فجوات في الدرزة

إذا قمنا بشد الملابس واستطعنا رؤية فجوات صغيرة من خلاله، فهذه علامة على أن قطعة الثياب قد تكون مصنوعة بشكل سيء. يجب أن تكون محاكة بشكل جيّد، والخيوط غير ظاهرة بشكل نافر، وبخطّ مستقيم.

- التأكد من آلية خياطة أطراف حوافر التنورة أو البنطال

غالبًا ما يقوم مصنعو الأزياء السريعة بقص أطراف البنطلونات أو التنانير دون إنهاء الدرزة، الأمر الذي يستغرق وقتًا ومواد إضافية، فتظهر الخيوط بشكلٍ واضحٍ على الثياب. إذا بدا أن حاشية الثوب مطوية ومخيطة، فمن المرجح أن تدوم دون اهتراء.

- عدم بروز سحابات مكشوفة

السحابات المكشوفة هي في الواقع عرضة للالتصاق بالقماش. تستخدم العديد من الشركات السحابات المكشوفة لأنها أرخص وأسهل العمل بها، أمّا الملابس ذات جودة عالية فتشمل السحابات المحمية بغطاء من القماش.

- الحفاظ على شكل الملابس بعد شدّها

يجب على الملابس ذات جودة عالية أن تحافظ على شكلها بعد شدها. هذا أمر بالغ الأهمية بخاصة إذا كان من المفترض أن يكون للثوب مظهر بنيوي أو للملابس اللاصقة على الجلد.

- وصول ملابس مرفقة بأزرار وخيوط إضافية

عندما تأتي قطعة من الملابس مع حقيبة صغيرة مليئة بأزرار إضافية وقليل من الخيوط الاحتياطية، فهذا مؤشر جيد على أن الشركة المصنعة تتوقع أن يظل الثوب لفترةٍ طويلة ليحتاج إلى الإصلاح.

- أحذية وسترات محاكة وغير لاصقة

يجب ألا تُظهر الملابس والأحذية عالية الجودة أي آثار للصمغ، خاصةً عندما تلتقي قطع جلد الأحذية أو السترات معًا. يجب أن يتم ربط السترة المتينة بغرز ضيقة وقوية بدلاً من مادة لاصقة.