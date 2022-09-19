من خلال مجوهراتهما... كيت ميدلتون وميغان ماركل تُكرّمان ذكرى الملكة إليزابيث في يوم وداعها (فيديو)

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لفتة مميّزة تخليداً لذكرى الملكة إليزابيث الثانية قامت بها أميرة ويلز كيت ميدلتون ودوقة ساسكس ميغان ماركل خلال مشاركتهما في جنازتها الإثنين.وفي التفاصيل، قرّرت كيت وميغان وضع مجوهرات أعطتها الملكة إليزابيث الراحلة لهما كلفتةٍ جميلةٍ في يوم جنازتها. فوضعت كيت ميدلتون قرطي أذن من اللؤلؤ مع عقد شوكر 4 طبقات من اللؤلؤ والألماس، وهو عقد ارتدته كيت لمناسباتٍ عدّة على مرّ السنوات، منها جنازة الأمير فيليب في العام 2021.ويُقال إنّ اللؤلؤ الموضوع على العقد هو هديّة للملكة الراحلة من الحكومة اليابانية في السبعينات.بدورها، كرّمت ميغان ذكرى الملكة من خلال عقدٍ وقرطي أذن من الألماس قدّمت لها من الملكة في العام 2018.