أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إضافة هذا المكون الغذائي إلى قهوتكم يعيق عملية فقدان الوزن... إليكم التفاصيل!

صحة وتغذية
2025-08-18 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إضافة هذا المكون الغذائي إلى قهوتكم يعيق عملية فقدان الوزن... إليكم التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إضافة هذا المكون الغذائي إلى قهوتكم يعيق عملية فقدان الوزن... إليكم التفاصيل!

حذّر خبير لياقة بدنية الأشخاص من إضافة مسحوق البروتين إلى قهوتهم لتعزيز كتلة العضلات، لأن ذلك قد يسبب زيادة في الوزن، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وعُرفت هذه الصيحة بإضافة ملعقة من مسحوق البروتين إلى جرعة من الإسبريسو، ثم صبّ الخليط فوق الثلج لتحضير قهوة مثلجة غنية بالبروتين.

أما الاختصاصي آدم كلارك فحذّر من إضافة هذه المادة الغذائية إلى القهوة، خاصةً بحال لم يتم تعديل النظام الرياضي بما يتناسب مع ذلك.

ويجهل الكثيرون أن كمية مسحوق البروتين التي يجب عليهم تناولها تختلف باختلاف وزنهم ومستوى نشاطهم، وأن تجاوز الكمية الموصى بها قد يُسبب آثارًا جانبية.

ويُمكن الحصول على البروتين بشكل أفضل من خلال الأطعمة الكاملة، مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والبقوليات والخضار.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

المكون

الغذائي

قهوتكم

عملية

فقدان

الوزن...

إليكم

التفاصيل!

LBCI التالي
صلة بين حماية الحاجز الدموي الدماغي والحد من التدهور الإدراكي لدى المسنين... إليكم هذه الدراسة!
إلى محبي الماتشا... تعرفوا على أهم فوائد هذا المشروب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-07-01

منها الماتشا والزبادي اليوناني... أطعمة ومشروبات تساعد على فقدان الوزن بشكل صحي وسريع!

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-08

عملية فرار جماعي من مخفر غزير... اليكم التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-30

خبير يكشف: "تناول القهوة يومياً في هذا التوقيت يُطيل العمر!"

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-27

تحذير علمي: هذا النوع الشائع من القهوة قد يعرضكم لخطر الإصابة بمرض خطير في العين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
13:00

احذروا ألم الظهر المستمر... قد يكون علامة تشير إلى الإصابة بمرض خطير!

LBCI
صحة وتغذية
05:00

صلة بين حماية الحاجز الدموي الدماغي والحد من التدهور الإدراكي لدى المسنين... إليكم هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-16

إلى محبي الماتشا... تعرفوا على أهم فوائد هذا المشروب!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-14

دراسة جديدة تكشف: القطط قد تساعد في تطوير علاج الزهايمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-08-17

منتخب إيران يحتل المرتبة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 79-73

LBCI
أخبار دولية
2025-04-01

الجيش الجزائري أسقط "طائرة استطلاع مسيرة مسلحة"

LBCI
أخبار دولية
2025-04-12

في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-01

ارتفاع في أسعار المحروقات..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:50

ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

LBCI
أخبار لبنان
13:28

جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:02

معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار

LBCI
خبر عاجل
07:58

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
خبر عاجل
07:49

معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر

LBCI
اقتصاد
10:55

وزير المالية: سيتم توقيع قرض إعادة الإعمار مع البنك الدولي في الأيام القليلة المقبلة

LBCI
أخبار دولية
14:11

إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة

LBCI
اسرار
23:54

أسرار الصحف المحلية 18-8-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More