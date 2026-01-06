تربية الفتيات تساعد في حماية الأهل من مرض خطير... وهذه التفاصيل

وجد العلماء أن الآباء الأكبر سنًا الذين رُزقوا بفتيات يتمتعون بذكاءٍ حاد وذاكرةٍ أفضل من أولئك الذين رُزقوا بأبناء.



واعتقد الخبراء أن السبب هو ميل الفتيات إلى تقديم دعمٍ عاطفي أفضل لآبائهم، ما يُقلل من عزلتهم الاجتماعية، وهي عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض الخرف.



وقام باحثون في جامعة هوهاي بالصين بتحليل بيانات الوظائف الإدراكية لمئات من كبار السن الذين شاركوا في دراسة صحية عام 2018.



وأظهرت نتائج دراسة نُشرت في مجلة "المرأة والشيخوخة" أن الآباء والأمهات الأكبر سنًا الذين ربّوا فتيات بدلًا من الأبناء سجّلوا مستويات أعلى بكثير في صحة الدماغ.



وقال الباحثون: "تُحسّن الشابات المستوى الإدراكي للأهل من خلال تقديم دعم عاطفي أكبر نسبيًا ويكون تأثير ذلك على القدرات الإدراكية للأمهات المسنات أقوى من تأثيره على الآباء المسنين".



وقالت البروفيسورة تارا سبايرز-جونز، مديرة مركز علوم الدماغ الاستكشافية بجامعة إدنبرة: "سنحصل قريبًا على علاجات تُبطئ أو توقف تطور المرض بشكلٍ ملحوظ وينبغي أن نتمكن من الوقاية من الخرف تمامًا، ونأمل أن نصل إلى علاج نهائي له".