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مشروب بسيط بمفعول قوي... وصفة طبيعية تساعد في ضبط السكر ومكافحة الالتهابات
صحة وتغذية
2026-07-27 | 10:53
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مشروب بسيط بمفعول قوي... وصفة طبيعية تساعد في ضبط السكر ومكافحة الالتهابات
في ظلّ الإقبال المتزايد على البحث عن خيارات طبيعية للمساعدة في دعم الصحة، كشفت اختصاصية التغذية العلاجية الأردنية سراء السايق عن وصفة منزلية بسيطة تعتمد على الزنجبيل الطازج، مشيرةً إلى فوائده المحتملة في دعم صحة الأيض والحدّ من الالتهابات.
وتستند الوصفة التي أوصت بها السايق إلى استخدام الزنجبيل الطازج، إذ يُبشر مقدار منه ويُخلط مع كوب من الماء، ساخناً أو بارداً بحسب الرغبة.
وأشارت الاختصاصية إلى أنّ تناول مشروب الزنجبيل بانتظام قد ينعكس إيجاباً على بعض المؤشرات الصحية، لافتةً إلى أنّ الاستمرار عليه لمدة ثلاثة أشهر قد يُظهر تغيّرات في بعض نتائج التحاليل والفحوص المخبرية.
وعن التأثيرات المحتملة لهذا المشروب، أوضحت السايق أنّ الزنجبيل يحتوي على مركّبات ذات خصائص مضادة للالتهاب، وقد يساهم في تحسين بعض المؤشرات المرتبطة بتنظيم سكر الدم. وتشير دراسات إلى ارتباط تناوله بتحسّن مستويات سكر الدم الصيامي والسكر التراكمي وبعض مؤشرات مقاومة الإنسولين، إلا أنّ حجم هذه التأثيرات يختلف بين الدراسات والأشخاص.
ولا تقتصر فوائد الزنجبيل المحتملة على تنظيم سكر الدم، إذ تشير أبحاث إلى دوره في خفض بعض مؤشرات الالتهاب، ومن بينها بروتين "سي" التفاعلي (CRP).
ومع ذلك، لا يُعدّ مشروب الزنجبيل علاجاً أو وسيلة مثبتة للوقاية من الأمراض المزمنة بمفرده، ولا ينبغي أن يحلّ محل الأدوية أو النظام الغذائي المتوازن والمتابعة الطبية، خصوصاً لدى مرضى السكري أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية بشكل منتظم.
المصدر
صحة وتغذية
زنجبيل
شراب زنجبيل
التهابات
تخفيض السكري
تخفيض التهاب الدم.
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