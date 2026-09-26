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طقطقة الركبة قد تنذر بتآكل المفاصل... إليكم مؤشرات الخطر وأساليب الوقاية

صحة وتغذية
2026-09-26 | 14:16
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طقطقة الركبة قد تنذر بتآكل المفاصل... إليكم مؤشرات الخطر وأساليب الوقاية
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طقطقة الركبة قد تنذر بتآكل المفاصل... إليكم مؤشرات الخطر وأساليب الوقاية

كشف تقرير طبي متخصص نشره موقع "verywell health" أنّ الأصوات المتكررة الصادرة عن حركة الركبة، والمعروفة بـ "الفرقعة المفصلية"، قد تشكل في بعض الحالات دليلاً مبكراً على بداية تدهور النسيج الغضروفي الذي يغطي التقاء عظام الفخذ والساق والرضفة. 
 
وأوضح الخبراء أنّ تآكل هذا الغضروف الناعم مع التقدم في العمر أو نتيجة الإصابات يؤدي إلى احتكاك الأسطح العظمية ببعضها وزيادة النتوءات العظمية، وهو ما ينتج عنه تلك الأصوات التي قد تتطور لاحقاً إلى إصابة بالتهاب المفاصل التنكسي.

ورغم أنّ أبحاثاً حديثة ربطت بين الطقطقة المستمرة وارتفاع احتمالية الإصابة بتمزّق وتآكل المفاصل مستقبلاً، فإنّ الباحثين أكدوا أنّ وجود الصوت بمفرده لا يكفي للتشخيص الطبي، إذ إنّ كثيراً من الحالات تنتج عن ظواهر طبيعية حميدة لا تدعو للقلق، كتحرّك فقاعات الغاز داخل السائل المفصلي أو انزلاق الأوتار فوق العظام أثناء الحركة الدورية.

وأشار التقرير إلى أنّ الطقطقة تتحول إلى مصدر خطر يستدعي التقييم الطبي الفوري عندما تقترن بأعراض أخرى، مثل الألم المستمر حتى أثناء الراحة، أو التورم، أو تيبّس المفصل وصعوبة حركته، إضافةً إلى العجز عن تحميل وزن الجسم على الساق، حيث قد تدلّ هذه العلامات على مشكلات ميكانيكية أعمق كتمزق الغضروف الهلالي أو متلازمة ألم الرضفة الفخذية.

ولحماية المفاصل وإبطاء وتيرة التآكل، أوصى الخبراء بضرورة الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط الميكانيكي على الركبتين، والحرص على تقوية العضلات المحيطة بهما من خلال ممارسة الرياضات منخفضة التأثير كالسباحة وركوب الدراجات واليوغا، مع تجنّب الأنشطة المجهدة، والالتزام بنظام غذائي متوازن والامتناع عن التدخين لدعم صحة العظام والمفاصل على المدى الطويل.
 
 

صحة وتغذية

طقطقة الركبة

الام الركبة

الام المفاصل

مشكلة غضروف

النسيج الغضروفي

التهاب المفاصل التنكسي.

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