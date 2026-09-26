أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
أنا غير
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقطقة الركبة قد تنذر بتآكل المفاصل... إليكم مؤشرات الخطر وأساليب الوقاية
صحة وتغذية
2026-09-26 | 14:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقطقة الركبة قد تنذر بتآكل المفاصل... إليكم مؤشرات الخطر وأساليب الوقاية
كشف تقرير طبي متخصص نشره موقع "verywell health" أنّ الأصوات المتكررة الصادرة عن حركة الركبة، والمعروفة بـ "الفرقعة المفصلية"، قد تشكل في بعض الحالات دليلاً مبكراً على بداية تدهور النسيج الغضروفي الذي يغطي التقاء عظام الفخذ والساق والرضفة.
وأوضح الخبراء أنّ تآكل هذا الغضروف الناعم مع التقدم في العمر أو نتيجة الإصابات يؤدي إلى احتكاك الأسطح العظمية ببعضها وزيادة النتوءات العظمية، وهو ما ينتج عنه تلك الأصوات التي قد تتطور لاحقاً إلى إصابة بالتهاب المفاصل التنكسي.
ورغم أنّ أبحاثاً حديثة ربطت بين الطقطقة المستمرة وارتفاع احتمالية الإصابة بتمزّق وتآكل المفاصل مستقبلاً، فإنّ الباحثين أكدوا أنّ وجود الصوت بمفرده لا يكفي للتشخيص الطبي، إذ إنّ كثيراً من الحالات تنتج عن ظواهر طبيعية حميدة لا تدعو للقلق، كتحرّك فقاعات الغاز داخل السائل المفصلي أو انزلاق الأوتار فوق العظام أثناء الحركة الدورية.
وأشار التقرير إلى أنّ الطقطقة تتحول إلى مصدر خطر يستدعي التقييم الطبي الفوري عندما تقترن بأعراض أخرى، مثل الألم المستمر حتى أثناء الراحة، أو التورم، أو تيبّس المفصل وصعوبة حركته، إضافةً إلى العجز عن تحميل وزن الجسم على الساق، حيث قد تدلّ هذه العلامات على مشكلات ميكانيكية أعمق كتمزق الغضروف الهلالي أو متلازمة ألم الرضفة الفخذية.
ولحماية المفاصل وإبطاء وتيرة التآكل، أوصى الخبراء بضرورة الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط الميكانيكي على الركبتين، والحرص على تقوية العضلات المحيطة بهما من خلال ممارسة الرياضات منخفضة التأثير كالسباحة وركوب الدراجات واليوغا، مع تجنّب الأنشطة المجهدة، والالتزام بنظام غذائي متوازن والامتناع عن التدخين لدعم صحة العظام والمفاصل على المدى الطويل.
المصدر
صحة وتغذية
طقطقة الركبة
الام الركبة
الام المفاصل
مشكلة غضروف
النسيج الغضروفي
التهاب المفاصل التنكسي.
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-09-13
لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟
صحة وتغذية
2026-09-13
لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟
0
صحة وتغذية
2026-08-08
من تحسين المزاج إلى الوقاية من فقر الدم… اليكم فوائد فيتامين "ب-6 والمأكولات الغنية به
صحة وتغذية
2026-08-08
من تحسين المزاج إلى الوقاية من فقر الدم… اليكم فوائد فيتامين "ب-6 والمأكولات الغنية به
0
صحة وتغذية
2026-07-31
تكييف الهواء: آثار جانبية غير متوقعة... إليكم طرق الوقاية
صحة وتغذية
2026-07-31
تكييف الهواء: آثار جانبية غير متوقعة... إليكم طرق الوقاية
0
صحة وتغذية
2026-07-05
"قصر النظر" يهدّد نصف سكان العالم بحلول 2050... إليكم دليل الوقاية لكم ولأطفالكم
صحة وتغذية
2026-07-05
"قصر النظر" يهدّد نصف سكان العالم بحلول 2050... إليكم دليل الوقاية لكم ولأطفالكم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
0
صحة وتغذية
12:26
كارثة صحية الى الواجهة: ماذا يحدث لقلبك فور التوقف عن أدوية التنحيف؟
صحة وتغذية
12:26
كارثة صحية الى الواجهة: ماذا يحدث لقلبك فور التوقف عن أدوية التنحيف؟
0
صحة وتغذية
2026-09-25
اكتشاف علمي مفاجئ… عضو "منسي" قد يكون مهمًا لخصوبة المرأة
صحة وتغذية
2026-09-25
اكتشاف علمي مفاجئ… عضو "منسي" قد يكون مهمًا لخصوبة المرأة
0
صحة وتغذية
2026-09-25
حمية غذائية قد تخفض الكوليسترول بنحو الثلث خلال شهر… ما الأطعمة التي تعتمد عليها؟
صحة وتغذية
2026-09-25
حمية غذائية قد تخفض الكوليسترول بنحو الثلث خلال شهر… ما الأطعمة التي تعتمد عليها؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:47
زواج حسين الدايخ نجم "مرحبا دولة"... وحضور لافت لمحمد الدايخ برفقة ترف التقي (فيديو)
فنّ
04:47
زواج حسين الدايخ نجم "مرحبا دولة"... وحضور لافت لمحمد الدايخ برفقة ترف التقي (فيديو)
0
خبر عاجل
2026-04-07
أ.ف.ب: روسيا والصين تستخدمان حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضد مشروع لاعادة فتح مضيق هرمز
خبر عاجل
2026-04-07
أ.ف.ب: روسيا والصين تستخدمان حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضد مشروع لاعادة فتح مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
2026-09-18
الدفاع السعودية: ممثلون عن 41 دولة شاركوا في اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي الذي عقد في جدة
آخر الأخبار
2026-09-18
الدفاع السعودية: ممثلون عن 41 دولة شاركوا في اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي الذي عقد في جدة
0
آخر الأخبار
2026-08-30
السلطات النيبالية: ارتفاع حصيلة الفيضانات في النيبال إلى 734 قتيلًا
آخر الأخبار
2026-08-30
السلطات النيبالية: ارتفاع حصيلة الفيضانات في النيبال إلى 734 قتيلًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
0
أخبار دولية
13:37
رؤساء اتحادات بلديات عكار يعلنون تضامنهم مع أهالي القرى والبلديات المتاخمة لمطمر ومعمل الفرز في سرار
أخبار دولية
13:37
رؤساء اتحادات بلديات عكار يعلنون تضامنهم مع أهالي القرى والبلديات المتاخمة لمطمر ومعمل الفرز في سرار
0
أخبار دولية
13:32
إيران تحت حصارٍ جويّ متزايد: كيف يصل المسافرون إليها؟
أخبار دولية
13:32
إيران تحت حصارٍ جويّ متزايد: كيف يصل المسافرون إليها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحرب أنهكت قطاع الماشية في مجدل سلم... من 63 مربّي ماشية إلى 6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحرب أنهكت قطاع الماشية في مجدل سلم... من 63 مربّي ماشية إلى 6
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إذا أرضك محتلة... بيعها ممنوع
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إذا أرضك محتلة... بيعها ممنوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
عند النهر الكبير... الـLBCI ترصد مجموعة حاولت الدخول خلسة من سوريا الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:12
عند النهر الكبير... الـLBCI ترصد مجموعة حاولت الدخول خلسة من سوريا الى لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:47
زواج حسين الدايخ نجم "مرحبا دولة"... وحضور لافت لمحمد الدايخ برفقة ترف التقي (فيديو)
فنّ
04:47
زواج حسين الدايخ نجم "مرحبا دولة"... وحضور لافت لمحمد الدايخ برفقة ترف التقي (فيديو)
2
فنّ
06:12
وسام فارس وسارة أبي كنعان يرزقان بمولودهما الأول… هكذا استقبلت ابنة وسام شقيقها (فيديو)
فنّ
06:12
وسام فارس وسارة أبي كنعان يرزقان بمولودهما الأول… هكذا استقبلت ابنة وسام شقيقها (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
4
حال الطقس
04:42
طقس خريفيّ متقلب في الايام المقبلة
حال الطقس
04:42
طقس خريفيّ متقلب في الايام المقبلة
5
اسرار
00:02
أسرار الصحف المحلية ٢٦-٩-٢٠٢٦
اسرار
00:02
أسرار الصحف المحلية ٢٦-٩-٢٠٢٦
6
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
8
أمن وقضاء
08:23
تدابير سير غدا في بئر حسن وبرج أبي حيدر
أمن وقضاء
08:23
تدابير سير غدا في بئر حسن وبرج أبي حيدر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More