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8 خرافات عن فحص سرطان الثدي قد تعرّض حياتك للخطر... إليك الحقيقة!

صحة وتغذية
2026-10-15 | 15:34
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8 خرافات عن فحص سرطان الثدي قد تعرّض حياتك للخطر... إليك الحقيقة!
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8 خرافات عن فحص سرطان الثدي قد تعرّض حياتك للخطر... إليك الحقيقة!

تنتشر معلومات مغلوطة حول تصوير الثدي الشعاعي "الماموغرام"، قد تدفع بعض النساء إلى تجنّب الفحص أو تأجيله، رغم أهميته في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وزيادة فرص علاجه.

وفي هذا السياق، كشفت طبيبة الأورام في مؤسسة "سينتارا هيلث"، الدكتورة نينا بالانتشيفادزه، حقيقة 8 خرافات شائعة حول الفحص، موضحةً المعلومات العلمية التي ينبغي معرفتها.

1. لا أحتاج إلى الماموغرام إذا لم يكن لديّ تاريخ عائلي للمرض

هذه المعلومة خاطئة، إذ إنّ معظم حالات سرطان الثدي تُسجَّل لدى أشخاص لا يملكون تاريخًا عائليًا للإصابة. لذلك، لا يُعدّ غياب المرض في العائلة سببًا للاستغناء عن الفحوص الموصى بها.

2. الإشعاع الناتج عن الماموغرام خطير

يستخدم الفحص جرعة منخفضة من الأشعة السينية، وتُعدّ مخاطره الإشعاعية ضئيلة مقارنةً بفوائده في الكشف المبكر لدى الفئات التي يُوصى بإجراء الفحص لها.

3. الفحص الذاتي للثدي يغني عن التصوير الشعاعي

لا يُعدّ الفحص الذاتي بديلًا عن الماموغرام، إذ يستطيع التصوير الكشف عن تغيّرات وأورام صغيرة قبل أن تصبح محسوسة باللمس.

4. الماموغرام مؤلم جدًا

قد يسبّب ضغط الثدي أثناء التصوير شعورًا مؤقتًا بالانزعاج، لكنه ضروري للحصول على صور واضحة، وعادةً ما يستمر لبضع ثوانٍ فقط.

5. استدعائي لإجراء صور إضافية يعني إصابتي بالسرطان

ليس بالضرورة. فقد يُطلب إجراء صور أو فحوص إضافية للتحقّق من تغيّرات ظهرت في التصوير الأول، فيما لا يتبيّن وجود سرطان إلا لدى نسبة محدودة من النساء اللواتي يُستدعين بعد الفحص.

6. ضغط الثدي أثناء الماموغرام قد ينشر السرطان

لا توجد أدلة علمية تثبت أنّ الضغط المستخدم أثناء التصوير يؤدي إلى انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.

7. سرطان الثدي يصيب النساء فقط

رغم أنّ سرطان الثدي أكثر شيوعًا لدى النساء، فإنه قد يصيب الرجال أيضًا، وإن بنسبة أقل بكثير.

8. عدم وجود كتلة أو الحصول على نتيجة سليمة يعني عدم الإصابة بالسرطان

قد يتطوّر سرطان الثدي من دون ظهور كتلة محسوسة، كما أنّ نتيجة الماموغرام السليمة لا تضمن عدم الإصابة مستقبلًا. لذلك، من المهم الانتباه إلى أي تغيّرات جديدة في الثدي ومراجعة الطبيب عند ملاحظتها.

وفي الختام، شدّدت الطبيبة على أهمية مناقشة التاريخ العائلي وكثافة أنسجة الثدي وعوامل الخطر الفردية مع الطبيب، لتحديد العمر المناسب لبدء الفحوص وتكرارها.

ويبقى الكشف المبكر خطوة أساسية لتحسين فرص العلاج، فيما قد يؤدي الاعتماد على المعلومات المغلوطة إلى تأخير التشخيص والحصول على الرعاية اللازمة.

المصدر

صحة وتغذية

خرافات

سرطان

الثدي

تعرّض

حياتك

للخطر...

الحقيقة!

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