ليس كل السمك مفيدًا بالقدر نفسه... دراسة استمرت 20 عامًا تكشف نتائج لافتة

كشفت دراسة علمية امتدت لأكثر من 20 عامًا، وشملت نحو 91 ألف شخص في اليابان، أنّ الفوائد الصحية لتناول الأسماك والمأكولات البحرية قد تختلف بحسب نوعها وطريقة تحضيرها ومعالجتها، وليس فقط وفقًا للكمية المستهلكة.وتابع الباحثون المشاركين لمدة بلغ متوسطها 20.8 عامًا، بهدف دراسة العلاقة بين استهلاك أنواع مختلفة من الأسماك ومخاطر الوفاة، بما فيها الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وأظهرت النتائج أنّ تناول كميات معتدلة من الأسماك والمأكولات البحرية ارتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب لدى النساء.كما ارتبط استهلاك الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، بانخفاض الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، ولا سيما الأمراض الدماغية الوعائية، التي تشمل السكتات الدماغية.وتشير هذه النتائج إلى احتمال وجود فوائد صحية مرتبطة بنوعية الأسماك المستهلكة، إلا أنّ الدراسة لم تثبت وجود علاقة سببية مباشرة.في المقابل، لم يجد الباحثون ارتباطًا واضحًا بين إجمالي استهلاك المأكولات البحرية وانخفاض خطر الوفاة لأي سبب لدى الرجال.لكنّ تناول الأسماك والمأكولات البحرية غير المملّحة ارتبط بانخفاض خطر الوفاة الناجمة عن الأمراض الدماغية الوعائية.وقد يكون محتوى الملح أحد العوامل المؤثرة في هذه النتائج، خصوصًا أنّ الإفراط في استهلاك الصوديوم يرتبط بارتفاع ضغط الدم، وهو من أبرز عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.ومع ذلك، لم تثبت الدراسة أنّ الملح هو السبب المباشر للاختلافات المسجّلة.وخلال فترة المتابعة، سُجّلت 26,976 وفاة بين المشاركين، ما أتاح للباحثين دراسة الارتباط بين الأنماط الغذائية ومخاطر الوفاة على المدى الطويل.لكنّ الباحثين شدّدوا على أنّ الدراسة رصدية، أي إنّ نتائجها تكشف ارتباطات إحصائية، ولا تثبت أنّ تناول نوع معيّن من الأسماك يمنع الإصابة بالأمراض أو يقلّل الوفيات بصورة مباشرة.كما أنّ الاعتماد على تقييم غذائي واحد، من دون تتبّع جميع التغيّرات في العادات الغذائية خلال سنوات المتابعة، يُعدّ من أبرز القيود التي قد تؤثّر في تفسير النتائج.وتسلّط الدراسة الضوء على أهمية نوعية الأسماك وطريقة تحضيرها ضمن النظام الغذائي، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج وفهم أسباب الاختلافات المسجّلة بين الرجال والنساء.