الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
فوائد صحية لافتة لفاكهة "الصبّير"... إليكم الطريقة الصحيحة لتناولها
صحة وتغذية
2026-11-24 | 05:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فوائد صحية لافتة لفاكهة "الصبّير"... إليكم الطريقة الصحيحة لتناولها
يبرز التين الشوكي، المعروف على نطاق واسع باسم "الصبّير"، كأحد الخيارات الغذائية الغنية التي تجمع بين المذاق المميز والفوائد الصحية المتعددة.
وينمو صبّار التين الشوكي في مناطق واسعة حول العالم، مع حضور لافت في أميركا اللاتينية، وتظهر ثماره على حواف الألواح المسطّحة للصبّار بألوان متدرّجة تشمل الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر. ويُعرف بعدة أسماء شائعة، من بينها التفاح الصبّاري، والكمثرى الشوكية، والتونة، والتين الهندي.
وعلى الرغم من التشابه الظاهري بينه وبين الإجاص، فإنّه ينتمي إلى فصيلة نباتية مستقلّة تُعرف باسم "الصبّارية".
ويتمتع التين الشوكي، لا سيما الأخضر منه، بتركيبة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، أبرزها:
-
المغنيسيوم: يدعم الأداء الطبيعي للأعصاب والعضلات، ويساعد في الحفاظ على استقرار ضغط الدم.
-
فيتامين "C": يعزز صحة الجلد والعظام والأوعية الدموية، ويسهم في التئام الجروح ودعم الجهاز المناعي.
-
الألياف الغذائية: تؤدي دورًا محوريًا في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين بيئة الأمعاء.
وبحسب ما أورده موقع
"مايو كلينك"
، تشير المعطيات الصحية إلى فوائد محتملة مرتبطة بتناول صبّار التين الشوكي، من أبرزها خفض مستويات السكر في الدم، التخفيف من آثار الإفراط في شرب الكحول، مقاومة الالتهابات، خفض مستويات الكوليسترول، والمساعدة في إدارة الوزن.
ورغم أنّ الأدلة الحالية لا تكفي لتصنيف الصبّير ضمن فئة "الأغذية الخارقة"، فإنه ينصح بضمّه إلى نظام غذائي صحي ومتوازن.
ونظراً لوجود أشواك دقيقة قد تسبّب تهيّج الجلد حتى بعد عرض الثمار في المتاجر،يُنصَح باستخدام ملقط أو قفازات عند الإمساك بالتين الشوكي الأخضر، مع غسله وفركه بالماء البارد للتخلّص من الأشواك.
ويمكن الاستفادة من لُبّ الثمرة بطرق متنوعة، سواء بتناوله طازجًا في سلطات الفاكهة والخضار أو إضافته إلى اللبن وحبوب الفطور، أو إدخاله في إعداد العصائر والمثلّجات والصلصات والمربّيات. كما ينسجم مذاقه مع مكوّنات عدّة مثل الأفوكادو والفلفل الحلو والطماطم والحمضيات، إضافةً إلى أطباق اللحوم كالبقر والدجاج. ولحفظه، يمكن تخزين الثمار الخضراء في الثلّاجة لمدّة تصل إلى أسبوعين.
صحة وتغذية
صبير
صبار
التين الشوكي
طريقة تناول
فاكهة.
بطنها كالحامل… شابة مصرية أوهِمَت بأنّه "قولون" لتكتشف صدمة المرض في لبنان (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-10-30
لا ترموا قشور الخيار... 4 فوائد صحية لتناوله من دون تقشيره
صحة وتغذية
2026-10-30
لا ترموا قشور الخيار... 4 فوائد صحية لتناوله من دون تقشيره
0
عالم الطبخ
2026-09-28
طبق مغربي على طريقة الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة تحضير "الكُسكُس" باللحم (فيديو)
عالم الطبخ
2026-09-28
طبق مغربي على طريقة الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة تحضير "الكُسكُس" باللحم (فيديو)
0
صحة وتغذية
2026-10-14
لتعظيم فوائده الصحية... هذا هو التوقيت الأفضل لتناول الشوفان
صحة وتغذية
2026-10-14
لتعظيم فوائده الصحية... هذا هو التوقيت الأفضل لتناول الشوفان
0
منوعات
2026-09-27
قد يضيف سنوات إلى حياتك… هذا "الرفيق" يخفض خطر الوفاة بنسبة لافتة
منوعات
2026-09-27
قد يضيف سنوات إلى حياتك… هذا "الرفيق" يخفض خطر الوفاة بنسبة لافتة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-11-19
بطنها كالحامل… شابة مصرية أوهِمَت بأنّه "قولون" لتكتشف صدمة المرض في لبنان (فيديو)
صحة وتغذية
2026-11-19
بطنها كالحامل… شابة مصرية أوهِمَت بأنّه "قولون" لتكتشف صدمة المرض في لبنان (فيديو)
0
صحة وتغذية
2026-11-17
بين الحقيقة والخرافة: 4 مفاهيم خاطئة عن الشتاء نؤمن بها
صحة وتغذية
2026-11-17
بين الحقيقة والخرافة: 4 مفاهيم خاطئة عن الشتاء نؤمن بها
0
صحة وتغذية
2026-11-17
وضعوا يده في بطنه... جراحة نادرة تنقذ يد شاب عراقي من البتر
صحة وتغذية
2026-11-17
وضعوا يده في بطنه... جراحة نادرة تنقذ يد شاب عراقي من البتر
0
صحة وتغذية
2026-11-17
90 يومًا بلا بلاستيك: تجربة تكشف تأثيره على الخصوبة
صحة وتغذية
2026-11-17
90 يومًا بلا بلاستيك: تجربة تكشف تأثيره على الخصوبة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-11-11
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: إعادة هيكلة القطاع العام تسبق التوظيف ونستنكر تجاوزات جهاز الإستقصاء في دير القمر
اقتصاد
2026-11-11
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: إعادة هيكلة القطاع العام تسبق التوظيف ونستنكر تجاوزات جهاز الإستقصاء في دير القمر
0
أخبار لبنان
2026-11-15
الرئيس سلام وصل إلى الدوحة يرافقه الوزير الصدي
أخبار لبنان
2026-11-15
الرئيس سلام وصل إلى الدوحة يرافقه الوزير الصدي
0
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-11-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-11-2026
0
خبر عاجل
2026-04-20
مسؤول أميركي لـ "أكسيوس": لا نعرف من هو المسؤول في إيران ولا هي تعرف
خبر عاجل
2026-04-20
مسؤول أميركي لـ "أكسيوس": لا نعرف من هو المسؤول في إيران ولا هي تعرف
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:05
هاكابي يشكك في إنهاء واشنطن مساعداتها العسكرية السنوية لإسرائيل بنهاية العام
أخبار لبنان
08:05
هاكابي يشكك في إنهاء واشنطن مساعداتها العسكرية السنوية لإسرائيل بنهاية العام
0
أخبار لبنان
07:57
اعتصام لنقابة المعلمين والأساتذة المتقاعدين للمطالبة بتحويل 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات
أخبار لبنان
07:57
اعتصام لنقابة المعلمين والأساتذة المتقاعدين للمطالبة بتحويل 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الحاج حسن: سنتعاطى بمسؤولية مع قضية الموقوفين وشاحنة ضهر البيدر حرصاً على الاستقرار والسلم الأهلي
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الحاج حسن: سنتعاطى بمسؤولية مع قضية الموقوفين وشاحنة ضهر البيدر حرصاً على الاستقرار والسلم الأهلي
0
أخبار لبنان
07:53
طليس اعلن الخطوات التصعيدية لتحرك يوم غد: لسنا قطاع طرق وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم
أخبار لبنان
07:53
طليس اعلن الخطوات التصعيدية لتحرك يوم غد: لسنا قطاع طرق وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم
0
أخبار دولية
06:11
الزيدي يوجّه بتسلم بغداد معابر كردستان وإدارة حقول نفط خاضعة أمنيا للإقليم
أخبار دولية
06:11
الزيدي يوجّه بتسلم بغداد معابر كردستان وإدارة حقول نفط خاضعة أمنيا للإقليم
0
أخبار لبنان
05:08
مكي سلّم الرئيس عون المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة حتى عام 2030 متضمناً 37 إصلاحاً استراتيجياً
أخبار لبنان
05:08
مكي سلّم الرئيس عون المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة حتى عام 2030 متضمناً 37 إصلاحاً استراتيجياً
0
عالم الطبخ
16:31
في عيد الاستقلال... باستا بألوان العلم اللبناني مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
16:31
في عيد الاستقلال... باستا بألوان العلم اللبناني مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
تقارير نشرة الاخبار
13:36
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:50
ماكرون في رسالة الى الرئيس عون: توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي يشكّل خطوة أولى مهمّة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
08:50
ماكرون في رسالة الى الرئيس عون: توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي يشكّل خطوة أولى مهمّة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية
2
فنّ
03:11
بعد أخبار الخيانة والانفصال: محمد سامي يحسم مصير علاقته بمي عمر... ووالداه يدخلان على خطّ الأزمة
فنّ
03:11
بعد أخبار الخيانة والانفصال: محمد سامي يحسم مصير علاقته بمي عمر... ووالداه يدخلان على خطّ الأزمة
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-11-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-11-2026
4
أمن وقضاء
02:15
إنخفاض بأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:15
إنخفاض بأسعار المحروقات...
5
تقارير نشرة الاخبار
13:36
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
تقارير نشرة الاخبار
13:36
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
6
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جورج خضر.. مطران جمع اللبنانيين باختلافاتهم ورحل في يوم الاستقلال بعدما كرّس حياته للحوار والتلاقي
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جورج خضر.. مطران جمع اللبنانيين باختلافاتهم ورحل في يوم الاستقلال بعدما كرّس حياته للحوار والتلاقي
7
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
8
حال الطقس
02:18
استقرار تام بالطقس اليوم ويتقلب من جديد الاربعاء...
حال الطقس
02:18
استقرار تام بالطقس اليوم ويتقلب من جديد الاربعاء...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More