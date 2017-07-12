انتبهوا من وسائل منع الحمل... ليست فعّالة كما تظنون!

وسائل منع الحمل ليست فعّالة كما تظنون...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إجهاض,منع الحمل,وسائل منع الحمل ليست فعّالة كما تظنون...

LBCI News Lebanon

قالت الهيئة البريطانية لاستشارات الحوامل إنّ امرأة من كل 4 نساء خضعت لعمليّة إجهاض في عام 2016 استخدمت طرقًا موثوقًا بها من وسائل منع الحمل.

وأظهرت البيانات أنّ أكثر من 14 ألف امرأة، من اللّواتي أجرين اختبارات في عيادات الهيئة البريطانية لاستشارات الحوامل، حملن على الرغم من استخدامهنّ حبوب منع الحمل أو وسائل منع حمل ممتدة المفعول.

الإعلان

وعلمن أنّهنّ حوامل في فترة متأخرة لأنّهنّ لم يتوقعن أن تفشل وسائل منع الحمل التي استخدمنها.

وبحسب موقع "بي بي سي" الإخباري، لا توجد وسيلة من وسائل منع الحمل فعالة بنسبة 100 في المئة على الإطلاق.

لكن يعتقد أنّ معدلات فشل وسائل منع الحمل العكسيّة ممتدة المفعول منخفضة جدًّا (إذ تسجل نسبة الفاعلية 99 في المئة).

وتعتبر حبوب منع الحمل من الوسائل الأكثر شيوعًا التي تستخدمها النساء لتوفير الوقاية اللازمة من حدوث حمل مفاجئ، غير أن الاقبال على وسائل منع الحمل العكسيّة ممتدة المفعول إلى ازدياد.

وتتضمن هذه الوسائل حقن منع الحمل أو وضع لولب رحمي.

وتبيّن أنّ أكثر من 5 في المئة من النساء اللّواتي أجهضن بعد 20 أسبوعا من الحمل في عام 2015، استخدمن وسائل منع الحمل العكسية ممتدة المفعول.

ويعتبر الحد القانوني للإجهاض 24 أسبوعا في إنكلترا وويلز واسكتلندا، أما السيدات في أيرلندا الشمالية يتمتعن حاليا بحرية الإجهاض.