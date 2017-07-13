دراسة جديدة... ما هي الفائدة التي يُقدمها الجنس للرجال فقط؟

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يقول العلماء إن لممارسة الجنس فوائد صحية لقلب الرجال لأنها تقلّل من مستويات مادة كيمائية ضارة في الدم.وبحسب دراسة أجريت مؤخراً، فإن ممارسة الجنس مرات عدة في الأسبوع يمكن أن تؤدي الى تحسين حركة الدم والأوعية الدموية لدى الرجال، كذلك فإنها تمنع تراكم الحمض الاميني الكيميائي أو الهوموسيستين، بحسب الباحثين.ويقول العلماء في هذا السياق، إن التأثير الصحي لممارسة الجنس على المرأة أقل من الرجل.ولطالما أشار الأطباء منذ فترة طويلة الى أن ممارسة الجنس بانتظام يمكن أن تقلل المخاطر الصحية، إلا أن نتائج هذه الدراسة التي نشرت في مجلة الطب الجنسي، هي الأولى التي أظهرت أن الجنس يعمل على السيطرة على مستويات الحمض الاميني.ويشار هنا الى أن زيادة مستوى هذا الحمض، التي قد تنتج عن سوء التغذية، قد تضر بالأوعية الدموية التي تورد القلب، وهذا ما يزيد من خطر حدوث جلطة مميتة.وأجرى الباحثون في المركز الطبي الدفاعي الوطني فى تايوان الدراسة على أكثر من 2000 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 عاماً. وقام الباحثون بتحليل عينات الدم لقياس مستويات الهوموسيستين ومطابقة النتائج مع النشاط الجنسي لدى هؤلاء الأشخاص.وأظهرت النتائج أن مستوى الحمض الأميني هو أقل لدى الرجال الذين يمارسون الجنس أقله مرتين في الأسبوع، في حين أن هذه المستويات كانت عالية لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مرة أو أقل في الشهر. ويشار الى أنه لم يكن هناك من تباين كبير في هذه المستويات لدى النساء.