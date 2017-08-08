ماذا يحصل عند تناول ملعقتين من الملح يوميا؟

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توصّلت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة هارفرد الأميركية، إلى أنّ الإفراط في تناول الملح قد يسبب مشاكل صحية خطيرة جداً أهمّها تضخم القلب.وفي التفاصيل، فقد تبين أنّ 3.73 غراماً من الصوديوم أيّ ملعقتين صغيرتين من الملح يومياً تؤثران سلباً على صحّة القلب.وقد تبين أنّ الملح يؤدي إلى تضخّم حجم القلب ويكون ذلك نتيجة ارتفاع في ضغط الدم الذي يسببه تناول هذا المكوّن.الجدير ذكره، أنّ دراسات سابقة كانت قد ربطت بين تناول الملح والإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ما جعل منظمة الصحة العالمية توصي بتناول ربع ملعقة صغيرة من الملح يومياً فقط.