ما سبب نزيف الأنف وكيف نوقفه؟

هل يدل نزيف الأنف على أمر خطير؟

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LBCI News Lebanon

يحصل نزيف الأنف حين تتمزق او تتعرض الأوعية الدموية او الأنسجة في الأنف للضرر لأنها بغاية الرقة. وتختلف أسباب حصول هذا النوع من النزيف في الجزء الأمامي أو في الجزء الخلفي من الأنف:

ونادرًا ما يُشكّل نزيف الأنف أي دليل على أمر خطير ومن بين أسبابه:

- التمخط بشدة أو بشكل متكرر.

- حك الأنف باستمرار أو تنظيف الأنف بالإصبع.

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- استنشاق المواد الكيميائية.

- التعرض للدخان لفترة طويلة.

- التعرض للهواء الجاف والمناخ الجاف.

- التعرض لإصابة في الأنف أو في الجمجمة.

ولوقف نزيف الأنف، عليكم الجلوس بطريقة مستقيمة لإبقاء الرأس فوق مستوى القلب وثني الرأس إلى الأمام حتى لا يدخل الدم إلى الحلق.

من بعدها، ضعوا دواء رذاذ الأنف واستخدموا قطعة من القماش فقط في الجهة الخارجية من الأنف.

ابقوا على هذه الوضعية لمدة 15 دقيقة.

إذا تجاوز وقت النزيف 20 دقيقة، عليكم اللجوء إلى الطبيب.