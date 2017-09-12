هل تعاني من التبوّل اللاإرادي عند السعال؟ هذا هو السبب!

لماذا يعاني بعض الأشخاص من التبول اللاإرادي عند السعال او العطس؟

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LBCI News Lebanon

يواجه بعض الأشخاص مشكلة التبوّل اللاإرادي عند القيام بحركة معينة مثل السعال أو العطس، فما هي هذه المشككة؟



تُعرف مشكلة عدم القدرة على التحكم بالبول عند الضحك أو السعال بـ "سلس البول" وتحصل عندما تضعف عضلات المثانة والمسالك البولية أو ترتخي بشكل مفاجئ بسبب الحركة التي يقوم بها الجسم عندها.

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كذلك، تتأثر عضلات قعر الحوض بفعل الحركة وهي مسؤولة عن منع تسرب السوائل الموجودة داخل المثانة، مما يؤدي إلى تسرّب البول خارج الجسم عند السعال.



ومن بين مسبّبات سلس البول التمارين الرياضية، حمل الأشياء الثقيلة، القفز، العلاقات الجنسية. كما يؤدي الحمل والوزن الزائد وتناول أدوية معينة إلى إضعاف عضلات المثانة وبالتالي إلى عدم القدرة على التحكم بخروج البول من الجسم.



ويصيب سلس البول النساء بنسبة أكبر من الرجال كما تزداد نسبة الإصابة به مع التقدم في العمر (بعد سن الـ40).