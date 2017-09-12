توقفوا عن تناول اللحوم إذا كنتم تعانون من ارتجاع المريء

ان اتباع نظام غذائي نباتي هو أكثر فعالية من الأدوية المعالجة لارتجاع الحمض المعدي

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LBCI News Lebanon

كشف أطباء أميركيون أن اتباع نظام غذائي نباتي هو أكثر فعالية من الأدوية المعالجة لارتجاع الحمض المعدي أو ارتجاع المريء.

وفي هذا السياق، أجرى الأطباء دراسة شارك فيها 200 شخص يعانون من هذه الحالة وبالتالي من الأعراض التي ترافقها مثل الحرقة والسعال الدائم والتهاب اللوزتين بشكل مستمر.

وقد اكتشف الأطباء أن الأدوية ليست فعالة لجميع الحالات كما أنها تشكل بعض الأضرار للصحة.

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ونصح الأطباء المرضى باتباع نظام غذائي "شرق اوسطي" يكون نباتيًا في المقام الأول مثل الحبوب والمكسرات والخضروات، ونبهوا لعدم اللجوء إلى الباستا والخبز.

كذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع الحمض التوقف عن تناول القهوة والشاي والشوكولاتة والأطعمة الغنية بالدهون وغيرها.

وتساعد المأكولات التي نصح بها الأطباء بتخفيف الالتهابات في المعدة والجسم، ومن الأفضل اتباع نظام غذائي سليم لأن ارتجاع الحمض الحاد يؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى بعضها مزمن.