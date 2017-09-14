إحذروا... تناول المحليات الاصطناعية قد يؤدي الى الإصابة بالسكري!

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تشير أجدد البحوث الى أن المحليات الاصطناعية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.ووجد فريق البحث الأسترالي، بقيادة البروفيسور ريتشارد يونغ من جامعة أديليد، أن استهلاك كميات عالية من المحليات، التي تستخدم في المشروبات قليلة السعرات الحرارية وحبوب الإفطار وغيرها من الأطعمة، تغيّر الطريقة التي يستجيب بها الجسم للسكر. كذلك، فإن الارتفاع الطفيف أو الانخفاض في مستويات الجلوكوز في الدم، السمة الرئيسية لمرض السكري، يشكلان خطراً كبيراً على الصحة.ويقوم جسم الأصحاء بإبطاء المعدل الذي يتم من خلاله امتصاص السكر في الدم بشكل طبيعي بعد وجبة الطعام. ولكن الخبراء وجدوا أن لدى الناس الذين يستهلكون الكثير من المحليات الاصطناعية لمدة أسبوعين، أي ما يعادل خمس عبوات من المشروبات قليلة السعرات الحرارية يومياً، تنخفض عندهم مستويات السيطرة على امتصاص الجلوكوز.ويحذّر العلماء من أن هذا الأمر قد يؤدي مع مرور الوقت الى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.