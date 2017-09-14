الى النساء الحوامل... إقرأن هذا الخبر!

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وجدت دراسة جديدة أن النساء الحوامل اللواتي يشربن ما يصل الى كأسين من النبيذ أسبوعياً لا يسببن الضرر لجنينهن.وقلّص العلماء حجم الأدلة التي كانت تشير الى أن شرب الكحول بشكل خفيف أو من حين الى آخر خلال الحمل قد يكون ضاراً، إلا أنهم ينصحون النساء اللواتي ينتظرن مولوداً أن يتجنّبن شرب الكحول إلا في الحالات الاضطرارية.وكانت الدراسات السابقة قد أظهرت أن الإفراط في شرب الكحول أثناء الحمل يسبب عيوباً خلقية للجنين، ويؤثر على ذكائه ويؤدي إلى مشاكل سلوكية وعقلية.قد نصحت أخيراً UK guidelines النساء بتجنب شرب الكحول أثناء محاولة الحمل وفي الأشهر الثلاثة الأولى. كذلك، يجب أن يقتصر شرب الكحول على كوب أو اثنين مرة أو مرتين في الأسبوع.وقد هدف علماء جامعة بريستول من خلال الدراسة التي أجروها الى تحديد الآثار الصحية لاستهلاك الكحول بشكل منخفض ومتوسط خلال الحمل على المدى الطويل على الأطفال.ووجدوا أن استهلاك نحو أربع وحدات من الكحول كمتوسط في الأسبوع أثناء الحمل، كان مرتبطاً بزيادة بنسبة 8 في المئة خطر صغر حجم الرضيع، مقارنة مع عدم استهلاك الكحول على الإطلاق.وكذلك، فإن شرب ما يصل الى 32 غراماً من الكحول في الأسبوع ارتبط بزيادة 10 في المئة خطر الولادة المبكرة.وأشارت الدراسة في المقابل إلى أن التدخين الخفيف إلى المعتدل الذي يقل عن 20 سيجارة يومياً يرتبط بزيادة الخطر بنسبة قدرها 22 في المئة.ولكن الأدلة حول مدى قدرة النساء على شرب الكحول بكميات آمنة وفي أي مراحل من الحمل لا تزال غير موجودة.