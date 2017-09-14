نقص فيتامين "د" لدى النساء قد يؤدي إلى إصابتهنّ بهذا المرض!

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إن النساء اللواتي يعانين من انخفاض مستويات فيتامين D يكون لديهن خطر الإصابة بالتصلب العصبي المتعدد بنسبة 42 في المئة.ويعاني أكثر من 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض التصلب العصبي المتعدد، بما في ذلك نحو 100 ألف شخص في بريطانيا وأكثر من 400 ألف في الولايات المتحدة.ويتم عادة تشخيص إصابة الناس بهذا المرض بين عمر 20 و 40 عاماً، ولكن من الصعب تحديد الحالة الشديدة حتى تظهر الأعراض.ولفتت أخيراً دراسة من جامعة Harvard T.H. Chan School of Public Health الى ان قياس مستويات فيتامين D يمكن أن يشير إلى مخاطر إصابة المرء بهذا المرض، وبالتالي فإن الكميات الصحية من هذا الفيتامين هي المفتاح لمنع مرض التصلب العصبي المتعدد.وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كاساندرا مونجر: "لم يكن هناك سوى عدد قليل من الدراسات الصغيرة التي تشير إلى أن مستويات فيتامين D في الدم يمكن أن تشير الى المخاطر".وأضافت:" تشير دراستنا، التي تضم عدداً كبيرا من النساء، إلى أن تصحيح نقص هذا الفيتامين لدى النساء الشابات والمتوسطات العمر قد يقلل من خطر إصابتهن في المستقبل بمرض التصلب العصبي المتعدد".