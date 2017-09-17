إحذروا هذه العوارض... قد تكشف عن سرطان الحنجرة الخبيث!

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مرض السرطان هو عبارة عن انتشار الخلايا غير الطبيعية في الجسم وتقاسمها بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وتشكل هذه الخلايا نمواً خبيثاً يسمى بالورم.ومن بين أنواع مرض السرطان المنتشرة، سرطان الحلق والحنجرة الذي يؤثر على الحبال الصوتية وأجزاء أخرى من الحلق مثل اللوزتين والبلعوم.قد يكون من الصعب الكشف عن سرطان الحلق والحنجرة في المراحل المبكرة، إلا أننا سنعرض عليكم في ما يلي العوارض الشائعة التي قد تشير الى الإصابة بهذا المرض الخبيث.- تغيير في الصوت- صعوبة وعسر في البلع- خسارة الوزن- إلتهاب الحلق- الحاجة المستمرة لتنظيف الحلق- السعال المستمر مع احتمال وجود الدم- تورم العقد الليمفاوية في الرقبة- الصفير- ألم الأذن- بحة في الصوت