لماذا يتحوّل لون البول إلى أحمر بعد تناول الشمندر؟

معظم من يتناولون الشمندر يلاحظون تبدّلاً في لون البول والبراز إلى اللون الأحمر فما هو السبب وراء ذلك؟

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LBCI News Lebanon

يعتبر الشمندر من الخضار الصحية والمهمة إذ يقدّم منافع متعددة للصحة، إلا أن معظم من يتناولون الشمندر يلاحظون تبدّلاً في لون البول والبراز إلى اللون الأحمر فما هو السبب وراء ذلك؟



من بين أسباب ظهور اللون الأحمر نقص الحديد في الجسم، ومن المهم معرفة أن تبدّل لون البول أو البراز لا يشكّل أي ضرر على الصحة.

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ويحتوي الشمندر على نسبة مرتفعة من الصبغات الحمراء وهي تعمل كمضادات للأكسدة تحارب أمراض السرطان وأبرزها سرطان القولون.



واستنتج باحثون بريطانيون في جامعة إدنبرغ أنّ هذه الصبغات الحمراء تنقسم داخل المعدة والقولون، وعندما تكون نسبة حمض الأكساليك مرتفعة في الجسم، يحفظ اللون الأحمر ويتحوّل بفعله لون البول والبراز إلى أحمر أيضًا.