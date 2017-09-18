ما هي فوائد الفلفل الأسود الصحية؟

تستخدم السيدات الفلفل الأسود في الأطباق لإضفاء الطعم اللذيذ على المأكولات. وبالإضافة إلى النكهة اللذيذة التي يعطيها، يقدم للفلفل الأسود منافع صحية ومنها:
- يرفع نسبة حامض الهيدروكلوريك في المعدة وبالتالي يُحفّز عملية الهضم، كما يمنع المشاكل التي تصيب المعدة والأمعاء مثل الإسهال والإمساك وغيرها.
- يساعد على انقسام الخلايا الدهنية وبالتالي يساعد على خسارة الوزن.
- يزيل التهاب الجيوب الأنفية واحتقان الأنف كما يزيل تراكم المخاط ويخلص من الشعور بالانزعاج عند السعال أو العطس.
- يقاوم الباكتيريا كما أن إدراجه في النظام الغذائي يساعد على حماية الشرايين من الكوليسترول والسموم مما يعني أن الفلفل الأسود يحمي من المشاكل الصحية التي تصيب القلب.
- مضاد للأكسدة يحمي من الإصابة بأمراض السرطان.