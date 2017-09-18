ما هي فوائد الفلفل الأسود الصحية؟

تعرفوا الى فوائد الفلفل الأسود

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LBCI News Lebanon

تستخدم السيدات الفلفل الأسود في الأطباق لإضفاء الطعم اللذيذ على المأكولات. وبالإضافة إلى النكهة اللذيذة التي يعطيها، يقدم للفلفل الأسود منافع صحية ومنها:



- يرفع نسبة حامض الهيدروكلوريك في المعدة وبالتالي يُحفّز عملية الهضم، كما يمنع المشاكل التي تصيب المعدة والأمعاء مثل الإسهال والإمساك وغيرها.

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- يساعد على انقسام الخلايا الدهنية وبالتالي يساعد على خسارة الوزن.



- يزيل التهاب الجيوب الأنفية واحتقان الأنف كما يزيل تراكم المخاط ويخلص من الشعور بالانزعاج عند السعال أو العطس.



- يقاوم الباكتيريا كما أن إدراجه في النظام الغذائي يساعد على حماية الشرايين من الكوليسترول والسموم مما يعني أن الفلفل الأسود يحمي من المشاكل الصحية التي تصيب القلب.